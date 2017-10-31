Binali Yıldırım'dan flaş açıklamalar

İşte Yıldırım’ın konuşmasından satır başları:

Cumhuriyetimizin en büyük kazanımı şüphesiz demokrasi ve hukuk devletidir. Bizim birinci önceliğimiz, demokrasiye sahip çıkmak daha da geliştirmek, milletimizin hukukunu korumaktır. Bir kez daha cumhuriyetimizin 94’ncü yılını kutluyorum.

Az önce de ifade ettim, cumhuriyetin 100’ncü yılına sadece 6 yıl kaldı. Son yıllarda demokrasimize millet iradesine yönelik bir çok saldırıyla karşı karşıya kaldık. Tamamını bertaraf ettik. Bu mücadeleyi verirken istikametimizi asla kaybetmedik. Hedeflerimizden hiç şaşmadık. Milletin desteğini alanların sırtı yere gelmez.

Diz çöktürmeye çalıştılar, çökmedik. Dizginlemeye çalıştılar, inadına şaha kalktık. Cumhuriyetin 94’üncü yılına daha da güçlenerek ulaştık. Türkiye 15 Temmuz’a rağmen, terörle yoğun mücadeleye rağmen bu senenin ilk yarısında yüzde 5’in üzerinde bir büyüme gerçekleştirildi. Dünyada bizden daha fazla büyüyen iki ülke var.

Biri Çin, biri Hindistan. Bu yılın sonunda büyümemiz 6’nın üzerinde belki de 7’ye yakın bir orana ulaşacak. Bunun olması halinde Türkiye 20 gelişmiş ülke içinde en fazla büyüyen ülke olacak. Gelecek 10 yılda en büyük gücümüz, yatırım üretim ve ihracatta büyüme olacaktır. Yılın ilk yarısındaki büyümenin yüzde 5,1 büyümenin 3,9’u yatırımlardan geliyor, net ihracat artışı geliyor. 2017 yılını ihracatta istihdamda seferberlik yılı ilan etmiştik. İhracatta hedefi 153 milyar koymuştuk. Güncelledik, şimdi yeni hedefimiz 156,5 milyar. Yüzde 10,6 ihracatta büyümeyi gerçekleştirdik.

Merkez Bankamızdaki döviz rezervi, darbe girişiminden sonra 90 milyar dolarlara gerilemişti. Şu an 117 milyar dolar dolar civarındayız. Yeniden 135 milyar rekor seviyesine çıkmamız içten bile değil. Son dönemde hayata geçirdiğimiz bir çok düzenleme var. bunları adeta anlatacak zaman bulamıyoruz. Çünkü üst üste reform niteliğinde çok önemli düzenlemelere imza atıyoruz. Kim yapıyor? Bu yüce Meclis, bu grup yapıyor.

“YÜZDE 70’İ ÖDEMESİZ, YÜZDE 30’U GERİ ÖDEMELİ OLMAK ÜZERE DESTEK SAĞLAYACAĞIZ”

KOBİ’lere esnaf sanatkarlara 10 milyar liralık yeni kredi imkanından bahsetmiştim. İş yeri kredisi, taşıt kredisi. Onun üzerine şimdi yeni bir şeyden bahsedeceğiz. O da KOBİ’lerimizde yeni bir kredi imkanını getiriyoruz. Bu kredi imkanına göre, KOBİ’lerimiz eğer teknoloji düzeyi yüksek ürün ve yatırımlara yönelirse yüzde 70’i ödemesiz, yüzde 30’u geri ödemeli olmak üzere destek sağlayacağız. Amaç katma değeri yüksek ürünlere KOBİ’leri yöneltmek. Yani pahada ağır, yükte hafif. Akıl terinin içinde olduğu, alın teriyle ürünleri üretmek ve daha çok kazanmak.

“500 MİLYON DESTEĞİ KOBİ’LERİMİZE VERMİŞ OLACAĞIZ”

Toplam destek tutarı her bir KOBİ için 5 milyar. Özel bir ürün olursa bu iki katına çıkabilecek. Teknik teknoloji yatırımı destek programı diyoruz buna. Başvurular geçen hafta itibariyle başladı. Geçtiğimiz ay KOBİ’lerin teknoloji ve üretim altyapısını geliştirmek için KOBİ Geliştirme programını da başlatmıştık. Şu ana kadar 8 bin 355 müracaat aldık, değerlendirmeleri sürüyor. Kısa sürede 500 milyon desteği KOBİ’lerimize vermiş olacağız.

Bir de yeni destek sistemi olarak, stratejik ürün desteği planladık. Bu programda da yerli ve milli ürünler ayrıca desteklenecek. Yerli katkısı ne kadar fazlaysa, patentiyle, mülki fikri haklarıyla tamamen milli bir ürün varsa bunlara ayrı bir destek programı hayata geçiriyoruz. KOBİ’lerimiz ithal ettikleri ürünlerle ürettikleri takdirde, ithal ettiği ürünü geliştirmek suretiyle yerlilik oranını artırırlarsa bu destekten faydalanabilecekler. Müracaatlar da 15 gün sonra alınmaya başlanacak.

GÜMRÜK KAPILARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Bir diğer önemli gelişme gümrük kapılarında. Gümrük kapıları biliyorsunuz dış ticaretimizin, ülkemize giren çıkan malların ve ziyaretçilerin karşılaştıkları adeta bizim vitrinimiz niteliğindedir. Özellikle kara gümrük kapılarımıza gelen ve giden araçlar artık otomatik plaka okuma ve kaydetme sistemiyle çalışacak. Yarın itibariyle, 17 sınır kapımızda kurulan bu sistem faaliyete geçecek. Halen iki sınır kapımız, Kapıköy Sarp ve Türközü. Buralarda da çalışmalar biter bitmez sistem faal hale gelmiş olacak. Bu sistemi tamamen yerli kaynaklarla yaptık. Yabancı dilde plakalar için de anında çeviri sistemi var. giriş çıkışlar kolaylaşıyor, insan kaynaklı hatalar tamamen ortadan kalkmış olacak. Aynı zamanda güvenliği artıracak şekilde bilgiler anında analiz edilecek, değerlendirilebilecek. Özellikle kaçakçılıkla mücadelede çok ciddi kazanım elde etmiş olacağız.

ENGELLİLERE MÜJDE

Engelli vatandaşlarımıza yönelik uygulamalara da kısaca değinmek istiyorum. Aldığımız kararları bugün engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün milletimizle paylaşıyoruz.

Engelli vatandaşlarımızın hakkını teslim eden, onlara öncelik sağlayan tek parti AK Partidir. Bunu niye söylüyorum? Ben söylemiyorum, rakamlar söylüyor. 2002’de kamuda çalışan engelli sayısı, memur 5 bin 777. Şimdi ne kadar? 52 bin 236. 15 yılda işçi memur özel sektör devlet topladığımız zaman 365 binin üzerinde engelli kardeşimize iş-aş sağladık, 15 yılda. Bu rakamlar bile tek başına engelli kardeşlerimize bakış açımızı ortaya koyuyor. Eskiden ne yapılıyordu? Engelliyse kimse görmesin… Karanlık odalarda saklıyorlardı, sanki ayıpmış gibi. Toplumdan uzak tutmaya çalışarak maalesef engellilerin hayata katılması engelleniyordu. Önce zihinlerdeki engeli yıktık, sonra da önümüzdeki engeli kaldırdık. Ayrıca 15 yıl içinde kapsamlı yasayı biz çıkardık, yasaları yoktu. 2011 yılında kamu kurumlarına girişi, merkezi sistemle yapmaya başladık. Kim girdi, kim girmedi, torpil mi yapıldı? Bunlar kalktı, KPSS’nin bir benzeri e-KPSS sistemini başlattık. Bu uygulama dünyanın hiçbir yerinde yok.

Peki engelliler için müjde ne? Önümüzdeki sene 2018’de 5 bin engelli kardeşimize iş vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca e-KPSS yani engelliler için yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi 2 yıl. Hakları yanmasın diye bunu 4 yıla çıkarıyoruz. Bir daha onları zahmete sokmayalım, ellerindeki puanlarla bu yerleştirme yapılacak.

“BÜTÇEMİZİN ESAS İTİBARİYLE BU SENEKİ BÜYÜKLÜĞÜ 763 MİLYAR LİRA”

İkinci bir konuda bütçe. 2018 Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşmelere başlıyoruz. Peki 2018 nedir, ne değildir? Birkaç cümleyle bunu anlatmak isterim. Bu bütçemiz AK Parti iktidarının 16’ncı bütçesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nde üst üste 16 bütçe yapan başka bir iktidar var mı, ben hatırlamıyorum. Bu istikrarı gösterir. Bu kalkınmayı gösterir, bu da sürdürülebilir büyümeyi gösterir. Evet bütçemizin esas itibariyle bu seneki büyüklüğü 763 milyar lira.

2002 yılında AK Parti ilk bütçesini yaparken bütçenin manzarası neydi? Gelirlerinin yüzde 43’ünü doğrudan faize ödüyordu. Birikmiş faiz borcuna neredeyse bütçenin yarısını veriyordu. Geriye kalan 57 ile de ne yapacaksan yapacaksın… Babaannemin lafı gibi “bütünü bölme, yarımı yeme, ye iç karnını doyur” Türkiye’nin hali buydu. O günlerden nereye geldik. Şimdi ne oldu? 2018 bütçesinde faize vereceğimiz miktar yüzde 9. Yüzde 43’ten yüzde 9’a.

O iş bitti. Yeni seneden itibaren artık bu taşeron meselesi bitmiş oluyor. Yeni meselelere bakalım.

DEVAMI GELİYOR…