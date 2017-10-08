Binali Yıldırım: Bunlar bize sökmez

Yıldırım, İscehisar, Emirdağ, Özdilek kavşakları ile Karahisar Tüneli'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar için 14 Ağustos 2001'in önemli bir tarih olduğunu, AK Parti'nin bu tarihte doğduğunu, bu kentten başlayan kutlu yolculuğun 16 yıldır devam ettiğini belirtti.

Bu süre içinde birçok eseri ülkeye, millete kazandırdıklarını anlatan Yıldırım, "Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere döndürdük. Sorunları torunlara bırakmadık. Nasıl Afyonkarahisar, milli mücadelenin şehriyse AK Parti'nin hizmet yolunda çıktığı o kutlu yolculuğun sembol şehri de burasıdır." diye konuştu.

Yıldırım, Afyonkarahisar'ın, AK Parti'ye güçlü destek verdiğini ve her seçimde bunu artırdığını dile getirerek, bu desteği karşılıksız bırakmamak için her türlü çalışmayı yaptıklarını vurguladı.

Afyonkarahisar'da 2003'te 54 kilometre olan bölünmüş yolu 507 kilometreye çıkardıklarını belirten Yıldırım, "Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz, bunu herkes bilsin." dedi.

İscehisar Köprülü Kavşağı'nın açılışının yapıldığını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"İscehisar, Ankara yolunda mermercilerin sağlı sollu olduğu tarihi bir ilçemiz ve mermerin başkenti ama o ilçemizde kamyonlar, ağır araçlar maalesef yolu işgal ediyor, sık sık kazalar oluyordu. Onun için bir köprülü kavşak yapalım, insanlarımız orada kazadan zarar görmesin dedik ve bir sene içinde onu yaptık, bitirdik. İşte karşıda gördüğünüz İkbal kavşağı veya Karahisar Kavşağı, bu da çok güzel oldu. Kısa sürede yapıldı. Hatırlayın, bayramda, seyranda trafik kilitlenir, 2 saat karşıdan karşıya geçemezdiniz. Şimdi artık transit trafik, burada şehir içi trafiğini etkilemeden üstten gidiyor ve böylece trafik sıkışıklığı, ışıklarda bekleme derdi ortadan kalkıyor. Güzel olmuş, yapanların eline sağlık. Allah razı olsun."

- "6 AYDA 2 TÜNEL"

Afyonkarahisar-İzmir yoluna giderken her biri birer kilometre olan iki tünel bulunduğunu belirten Yıldırım, bu tünellerin yalnızca 6 ayda inşa edildiğini vurguladı. Yıldırım, Emirdağı yol ayrımında yapılan köprülü kavşakla birlikte 3 kavşak ve 2 tünelin toplu açılışının yapıldığını kaydetti.

"Hazır Afyon'a gelmişiz, istişare toplantımızı yapmışız. Gitmeden önce de şu eserleri de açalım dedik, fena mı oldu?" diyen Yıldırım, toplu açılışı yapılan eserlerin toplam değerinin 212 milyon lira olduğunu bildirdi.

Yıldırım, Afyonkarahisar'da süren projelerin de kısa zamanda bitirileceğini belirterek, "Yeter ki sizin yüzünüz hep böyle gülmeye devam etsin. Yeter ki sizin bu heyecanınız hiç eksilmesin, devam etsin. Bu eserler bir şeyi gösteriyor, kalkınan, büyüyen Türkiye'nin 2023 hedeflerine nasıl kararlı şekilde gittiğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin çevresinde yaşananlara dikkati çeken Yıldırım, "Türkiye'nin etrafında Suriye'de, Irak'ta olanları hep beraber görüyorsunuz. Burada yapılmaya çalışılanlar, Türkiye'nin gelecekteki hızını kesmeye yönelik birtakım projelerdir ama bunlar bize sökmez. Çünkü biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İlkemiz bu." ifadelerini kullandı.

- "AFYONKARAHİSAR-ANKARA ARASI TRENLE 1,5 SAAT OLACAK"

Türkiye'nin 15 yılda adeta çağ atladığını, karayollarında, havacılıkta, denizcilikte ve demiryollarında 15 yıl içinde 80 yılda yapılan işlerin 3-4 katı iş yaptıklarını söyleyen Yıldırım, yüksek hızlı trenle Afyon-Ankara arasının 1,5 saatte katedileceğini söyledi.

Yıldırım, "Allah'a şükür birçok eserimiz var. O kadar çok ki açılışlarına bile gidemiyoruz. Veysel Eroğlu, sizin Bakanınız, evladınız. Memleketin her tarafında göletler, barajlar, sulama tesisleri, şehir ormanları gibi hizmetleri milletin ayağına getiriyor. Yine milletvekilleriniz Ali Bey, Hatice Dudu Hanımefendi Afyon'un işleri için Ankara'da büyük gayretler gösteriyor. emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. "

Tüm hizmetlerin ve projelerin ülke ve millet için hayırlı olmasını temenni eden Yıldırım, beraberindekilerle yapımı tamamlanan eserlerin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.