Binali Yıldırım: Arkadaşlarımız gereğini yapacaktır

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, istifası istenen belediye başkanlarıyla ilgili soruya 'Arkadaşlarımız gereğini yapacaktır. Buna inanıyorum' sözleriyle yanıt verdi.



Başbakan Yıldırım, Rakka'daki Öcalan posterleriyle ilgili de konuştu ve bunun büyük bir talihsizlik olduğunu belirterek bunun Amerika - Türkiye müttefik ilişkilerine en büyük zararı verdiğini söyledi.



Başbakan Binali Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

RAKKA'DAKİ ÖCALAN POSTERLERİ

"Bunu bizden ziyade ABD'nin değerlendirmesi gerekir. Bu görüntüler büyük bir talihsizliktir. Bugüne kadar müttefikimiz olan ABD'ye hep söyledik, bir terör örgütüyle başka bir terör örgütünü yok etmek için işbirliği yapmak ne kadar hazin bir sonuca götürdüğünü son fotoğraf ortaya koymuştur.

ABD, YPG ve PYD'nin terör örgütü olduğunu anlamaları için daha neyi görmek istiyorlar. PKK terörist başının fotoğrafının orada sergileniyor olması, Amerika-Türkiye müttefik ilişkine de en büyük zararı vermektedir.

Dolayısıyla bu davranışıyla ABD terörle işbirliği yapmakla kalmıyor, aynı zamanda Suriye'nin geleceğini de tehlikeye atıyor. Bunu da bu vesileyle hatırlatmak isterim.

ABD İLE VİZE KRİZİ

Dışişleri yetkilileri değerlendiriyorlar. Teknik düzeyde çalışmalar devam ediyor."