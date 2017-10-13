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    Binali Yıldırım'dan stat müjdesi

    Hürriyet Haber
    13.10.2017 - 20:34 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yıldırım: "Uluslararası standartlardaki müsabakalara ev sahipliği yapacak şekilde 19 Mayıs Stadı'nı, 50 binin üzerinde kapasiteli yeni bir stadyum olarak inşa edeceğiz. Bunun da kararını aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Esenboğa Havalimanı'nın yurt dışına çıkışları biraz zayıf. Şu anda 11 noktaya uçuş var. Bir başkent için bu yeterli değil. Türk Hava Yolları ile konuştuk. En kısa zamanda yeni uçuşları başlatıyoruz. İlk olarak, 29 Ekim'de, ilk uçuş Frankfurt'a, ardından Viyana'ya, Berlin'e, Paris'e yapılacak."

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: Binali Yıldırım , 19 Mayıs Stadyumu , Samsun
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