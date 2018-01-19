Bina inşaatı maliyet endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı 4’üncü çeyrek bina inşaatı maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, bina inşaatı maliyet endeksi (BİME), Ekim-Aralık aylarını kapsayan 2017 yılı dördüncü çeyreğinde, toplamda bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,5, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,8 ve dört çeyrek ortalamalarına göre yüzde 19,7 arttı.

BİME’de 2017 yılı dördüncü çeyreğinde işçilik endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8, malzeme endeksi ise yüzde 7,9 arttı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre işçilik endeksi yüzde 13,7 ve malzeme endeksi yüzde 25,6 arttı.