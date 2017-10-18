Ara
MENÜ
Kitap Sanat Haberleri

KİTAP SANAT

    Haberler >Kitap Sanat>Bin yıllık ikona ele geçti

    Bin yıllık ikona ele geçti

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    18.10.2017 - 22:21 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL’da Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, arasında bin yıllık Hz. İsa’nın ikonasının de bulunduğu 28 parça tarihi eser ele geçti.

    Polis, elinde tarihi eserler bulunan bir kişinin bu eserleri Beyoğlu’nda bir adreste satmaya çalıştığına yönelik bilgi aldı. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında O.G. ile I.A. gözaltına alındı. Aramalarda, bin yıl önce yapıldığı değerlendirilen Hz. İsa resmi, kılıç, Bizans dönemine ait çömlekler ve paralar ele geçirildi. Bin yıllık olduğu değerlendirilen resmin tarihi bir yapının duvarından söküldüğü yönünde bilgi bulunurken, ele geçirilen 28 parça eserin incelenmek üzere müzeye gönderildiği belirtildi. 

    Etiketler: ikona , tarihi eser kaçakçılığı , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri