Bin yıllık ikona ele geçti

Polis, elinde tarihi eserler bulunan bir kişinin bu eserleri Beyoğlu’nda bir adreste satmaya çalıştığına yönelik bilgi aldı. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında O.G. ile I.A. gözaltına alındı. Aramalarda, bin yıl önce yapıldığı değerlendirilen Hz. İsa resmi, kılıç, Bizans dönemine ait çömlekler ve paralar ele geçirildi. Bin yıllık olduğu değerlendirilen resmin tarihi bir yapının duvarından söküldüğü yönünde bilgi bulunurken, ele geçirilen 28 parça eserin incelenmek üzere müzeye gönderildiği belirtildi.