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    Bin otomobil kül oldu!

    Hürriyet Haber
    01.01.2018 - 20:26 | Son Güncelleme:

    Yılbaşı gecesi İngiltere’nin Liverpool kentindeki bir otoparkta çıkan yangın, binden fazla aracı tahrip etti. Olayda can kaybı olmaması tek teselli oldu. Bir at gösterisi yangın nedeniyle iptal edildi.

    İNGİLTERE’nin Liverpool kentindeki çok katlı büyük bir otoparkta yılbaşı akşamı çıkan yangın sonucu binden fazla araç yandı.

    1600 araç kapasiteli otoparktaki yangında can kaybı ve ciddi bir yaralanma olmaması teselli oldu. Görgü tanıkları, yangının bir aracın motorunun alev alıp patlamasıyla başladığını anlattı. Patlayan otomobilin eski bir araç olduğu ifade edildi. Buna göre patlama sonucu alevler diğer araçlara da sıçradı. Polis yetkilileri de ilk araştırmaların olayın bir araçta kaza sonucu başlayan yangının diğer araçları tutuşturmasından kaynaklandığını gösterdiğini açıkladı. Polis, otoparktaki tüm araçların tahrip olduğunu belirtirken, araç sahiplerine sigorta şirketleriyle temasa geçmeleri tavsiyesinde bulundu. Polis, ayrıca, araçlarını kaybeden ve gidecek yerine olmayanlar için Liverpool belediyesinin resepsiyon merkezlerinin açık olduğunu bildirdi.

     ATLAR TAHLİYE EDİLDİ

    Yangın nedeniyle otoparkın yakınındaki Echo Arena’da düzenlenecek olan Uluslararası At Gösterisi’nin son programı iptal oldu. 80 at, önce güvenlik gerekçesiyle Echo Arena’nın içindeki gösteri alanına alındı. Daha sonra atlar tahliye edildi. Çevredeki bazı binalar da yoğun duman nedeniyle boşaltıldı.

    Etiketler: gazetehaberleri , otomobil
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