BİMER başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) sayesinde istek, şikayet, ihbar, görüş ve öneriler online olarak devlete sunulabiliyor. Vatandaş ve devlet arasında aracı olan BİMER şikayetlerinizi kolaylıkla ifade edebileceğiniz ve şikayetinizle alakalı yardım bekleyebileceğiniz bir sistemdir. Peki, BİMER başvuru sonucu nasıl sorgulanır?

BİMER’E YAPILAN HER MÜRACAAT TEK TEK İNCELENİYOR

Online olarak gerçekleştirilen müraacatlar sistemde toplanır ve BİMER sistemine girme yetkisi olan çalışanlar tarafından her gün kontrol edilerek işlemleri gerçekleştirilir. BİMER sistemine girmeleri için her kullanıcıya farklı şifreler tahsis edilmiştir. Buna göre kullanıcılar her gün kendi ekranlarına düşen müracaatlarla ilgilenerek sorunları çözmek için uğraşırlar.

BİMER BAŞVURUSU SADECE ONLİNE OLARAK MI YAPILIR?

BİMER başvurularınızı online olarak yapabileceğiniz gibi faks, mektup ve telefon ile de gerçekleştirebilirsiniz.

ALO 150 HATTI NE İŞE YARAR?

BİMER online uygulamasını kullanmak istemeyen vatandaşlar için oluşturulmuş olan Alo 150 hattı ile tüm ister, öneri ve şikayetlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Alo 150 hattını aradığınız zaman hangi ilde ikamet ediyorsanız o ilin valiliğinde görevli olan yetkili personel telefona cevap verir ve tüm söylediklerinizi kayıt altına alarak isteklerinizi Başbakanlığa ya da ilgili Bakanlığa gönderir.

ONLİNE BİMER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Online olarak BİMER başvurusu yapmak isterseniz ‘http://www.bimer.gov.tr’ web sitesine giriş yapmanız ve sağ üstte bulunan ‘Başvuru Yap’ butonuna tıklamanız gerekmektedir. Sonrasında sistem sizde e-posta adresi isteyecektir. E-posta adresinizi girdikten sonra mailinize gelen bağlantı adresine tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Formu doldururken tüm kimlik bilgilerinizi eksiksiz ve doğru girdiğinize emin olmalı ve formu öyle göndermelisiniz.

Eğer sisteme ihbar başvurusu yapmak isterseniz kimlik bilgilerinizi gizleme seçeneği size sunulmaktadır. Başvuru yaparken ihbar butonuna tıkladığınızda kimlik bilgilerinizin saklı tutulmasını talep ettiğinize dair kutucuğu işaretlemeniz yeterlidir. Böylelikle kimlik bilgileriniz sadece BİMER yetkilileri tarafından görülebilirken, başvurunuzun iletildiği kurum tarafından görülmeyecektir.

BİMER BAŞVURUSU NASIL SORGULANIR?

Online olarak gerçekleştirdiğiniz BİMER başvuruları ile alakalı bilgi almak isterseniz ‘http://www.bimer.gov.tr’ web sitesine girerek sağ üstte bulunan ‘Başvuru Sorgula’ butonuna tıklamanız gerekmektedir. Eğer başvurunuzda kimlik bilgilerinizi kullandıysanız T.C. Kimlik No ve başvuru sayısı bilgilerini girerek başvurunuzun durumunu sorgulayabilirsiniz. Kimlik bilgileriniz gizli olarak başvuru yaptıysanız başvuru tarihini ve başvuru sayınızı ilgili alana girmeniz gerekmektedir.

E-DEVLET BİMER BAŞVURUSU

e-Devlet sistemi ile bir çok işlemin yanı sıra BİMER başvurusu da yapılmaktadır. BİMER başvurusu yapmak isteyen ve e-Devlet şifresi olan vatandaşların https://www.turkiye.gov.tr/bimer-basvuru web sitesini kullanmaları gerekmektedir. e-Devlet şifresi olmayanlar herhangi bir PTT şubesinden e-Devlet şifresi alabildikleri gibi internet bankacılığı ile de sisteme giriş yapabilirler.

E-DEVLET BİMER BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

e-Devlet üzerinden BİMER başvurusu yapıldığı gibi BİMER başvuru sonucu da sorgulanabilmektedir. Bunun için başvurunuzu isterseniz BİMER resmi web sitesinden isterseniz de e-Devlet sistemi üzerinden yapabilirsiniz. Sorgulama yapmak isteyenlerin https://www.turkiye.gov.tr/bimer-sorgu web sitesine giriş yapması gerekmektedir. Sonrasında karşınıza gelen ekranda BİMER başvurunuzun sonucuna ilişkin detaylar gelecektir.

BAŞBAKANLIK HİZMETLERİ

e-Devlet ve resmi web sitesi üzerinden sunulan Başbakanlık hizmetleri şunlardır;

e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler

BİMER Yeni Başvuru

BİMER Başvuru Sonucu Sorgulama

Başbakanlık Kamu Hizmet Envanteri Giriş Uygulaması

Kuruma Ait İnternet Sitesi Üzerinden Sunulan Hizmetler

Mevzuat Bilgi Sistemi

Resmi Gazete

KAYSİS-Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS)

KAYSİS-Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS)

KAYSİS-Hizmet Standartları Yönetim Sistemi (HSYS)

KAYSİS-Standart Dosya Planı Yönetim Sistemi (SDPS)

KAYSİS-Kamu Memnuniyet Anketi (KMA)