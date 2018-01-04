Bimeks’ten kurtuluş formülü

TÜRKİYE’deki teknoloji ürünlerini son tüketiciye ulaştıran perakende sektörü rekabetin yoğun olduğu alanlardan biri. Bu rekabete dövizdeki artış, yaşanan olumsuzluklar ve e-ticaretin her geçen gün hız kazanarak büyümesi eklenince teknoloji perakendecilerinin zorlu günler geçirilmesi çok da sürpriz olmadı. Sektörün 5 büyük oyuncusu 2014 yılında 608 mağazaya sahipken bugün bu rakam 405’e geriledi. Özellikle son 1-1.5 yılda kriz yaşayan ve bu kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen markalardan biri de Bimeks. Sektördeki iki büyük yabancı rakibini satın alarak, yaklaşık 138 mağazayla ikinciliğe kadar yükselen Bimeks, son zamanlarda kapattığı mağazalarla adından söz ettiriyor. Şirketin şu anda mağaza sayısı yaklaşık 8 civarında.

CİRO YAPAMADI

En önemli nokta ise şirketin sahip olduğu mağazaların raflarında uzun zamandan beri ürün olmaması. İşin aslına bakacak olursak Bimeks’i bu noktaya getiren mağazalarına ürün tedarik edememesi oldu. Önce teknoloji perakendesindeki vaadeli alacakları sigortalayan yabancı şirketler, “ülke ve sektör” riski diyerek Bimeks’e limitlerini kapattı. Daha sonra da bankalar sırtını Bimkes’e döndü. Sonuç olarak kriz büyüdü. 2015 yılında yaklaşık 1.6 milyar liralık ciro elde eden Bimeks, 2016’da yüzde 30 küçüldü. Bimeks bu süreçte ürünleri kendi kaynaklarından ve tedarikçilerden borçlanarak yapmaya başladı. Ancak bu da çok başarılı olmadı. Şirket, 2017’de mal tedarik edemediği için neredeyse hiç ciro elde edemedi. Şirketin nakit akışı kalmayınca kriz büyüdü.

ORTAKLIK MODELİ

Peki Bimeks bu krizin içinden çıkabilecek mi? Sektöre yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre Bimeks yönetimi krizden çıkmak için yeni bir çözüm yolu bulmuş durumda. Bu çözüme göre Bimeks, tedarikçilerine olan borcu için bir hisse paylaşım modeli sundu. Bu modele göre Bimeks’in borcu olduğu yerli ve yabancı tedarikçiler, Bimeks’ten hisse alarak şirkete ortak olacak. Daha sonra sermaye arttırımı yapılacak. Dolayısıyla ürün tedariği sağlanacak ve Bimeks’in mağazaları aktif hale getirilmeye başlanacak. Bu sayede şirketin krize giren mekanizmalarının yeniden canlandırılması planlanıyor. Aldığımız bilgilere göre bazı tedarikçiler Bimeks’in sunduğu ortaklık modeline olumlu yaklaşıyor.

AKTİF OLACAK HAZIR MAĞAZALAR VAR

BİMEKS’in şu anda açık tuttuğu 8 civarında mağazası var. Sektöre yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre bazı mağazalar, kepenkleri inmiş bir şekilde bekletiliyor. Başka bir deyişle geçici kapatma modeli uygulanıyor. Bu mağazalarla birlikte Bimeks elinde yaklaşık 50 mağaza bulunduruyor. Kapatılan bazı mağazalar için yer sahipleriyle görüşülerek yeniden Bimeks’e kiralanması yönünde anlaşmaların yapıldığı da belirtilenlerin arasında.