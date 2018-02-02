Bilseydi aşkı seçer miydi?

Müzik dünyasına elektronik müziğin ülkemizdeki öncülerinden Erol Temizel’in büyük desteğiyle, 2000’lerin ilk yarısında adım atan Günce (o dönem soyadını kullanmıyordu), ‘Bu Aşk Değil’ adlı ilk albümüyle, baş(lar)a güreşemese de, hatırı sayılır bir hayran kitlesi edinmiş ve memleket için nispeten yeni bir tür sayılabilecek pop-elektronik şarkılarıyla yeni bir yol açmıştı. Bu yola (kariyerlerini tehlikeye atabileceklerini hiç düşünmeden) Ayşe Hatun Önal ve Hande Yener dahi koyulmuştu.

Temizel ve Günce işbirliği, deneysel değil ancak popun kaldırabileceği kadar bir elektroniğin zerk edildiği şarkılarla epeyce sürdü. Aynı yolu takip ettikleri çok sayıda şarkı yaptılar. Ama gün geldi, bu iş onları da dinleyicileri de sıkmaya başladı. Bunun üzerine Günce yeni ‘bir şeyler’ yapmanın yollarını aradı.

Çok iyi bir ses ve hatasız/yanlışsız bir vokalist olmasına rağmen, aradığı (ya da beklediği) çıkışı bir türlü yakalayamadı Günce. Sebeplerin çok küçük bir kısmı ona aitti; büyük kısım, memlekette popun çöküşüyle ilgiliydi.

Ama yine de durmadı. Sezen Aksu’dan şarkı (‘Nezaket’) aldı, piyasa ortalamasının çok üzerinde remix’ler yapan Kaan Gökman (‘Azar Azar’) ile çalıştı, sıradışı söz yazarlarından Çağlar Yerlikaya’nın (‘Hayat Aşktan Geçer’ ve ‘Belki Bir Gün Dönersin’) kapısını çaldı.

Fazla televizyon dizisi!

Geçen yılın sonunda (beş yıllık bir aradan sonra) söz ve müziği kendisine ait ‘Göç’le dönmüştü Günce. Fazla ara vermeden de ‘Ayrılıklar da Dahilmiş Aşka’ ile 2018’i selamlıyor. Barış Karasapan’a ait şarkı, artık gelenekselleşmiş (ya da sound ve biçim olarak oturmuş) pop-arabesk bir çizgide. İzlerini Sezen Aksu ve Kayahan şarkılarına kadar çekebileceğimiz bu tür şarkılar, hiç şüphesiz uzunca bir dönem pop müziğimizi (en azından ticari anlamda) sırtladı. Ama şu karma ve karışık günlerde, kimselere bir şey ifade etmeyebilir.

Şarkının videosu da bir şeyler ifade edebilmesine katkıda bulunmuyor. Ayrılan bir çift, melul melul bakan çocuk… Çok fazla televizyon dizisi! Böyle hikâyeler, bu tip görüntüler her gün, hemen hemen her kanalda mevcut. “Bilseydim aşkı seçer miydim?” diye soruyor Günce Koral; aşk bilme(me)ye gelmez, zamanın ruhuna uygun ve dinleyenleri etkileyebilecek şarkıları seçmek ise herkesten çok seslendirenin bilmesi gereken bir şey.

Ayrılıklar da Dahilmiş Aşklara - Günce Koral (5 üzerinden 2 yıldız)

Hayatımız da şarkılarımız da film

Kardeş Türküler’le kalplerimize taht kurmuş Vedat Yıldırım ve Cansun Küçüktürk’ün başını çektiği bir grup Bajar. Kürtçe bir sözcük ve ‘şehir’ anlamına geliyor. Ama yalnızca şehri değil, köyü ve kasabayı da anlatıyorlar: Yıkılmış ya da mamur, gelişmiş ya da dip noktasında fark etmez; her türden köy, kasaba ve şehri. İnsana dair hikâyeleri dile getiriyorlar; daima ve durmaksızın.

Tamamıyla ev kayıtlarından oluşan ‘Nezbe/Yaklaş’, 2009 yılında çıktı. Hem şarkıların samimiyeti hem de dile getirdikleri toplumsal meselelere yaklaşma biçimleri büyük ilgi topladı. Birkaç yıl sonra ‘Hoşgeldin/ B’Xêr Hatî’yi yaptılar. Hem sevenleri arttı hem de kendilerine duyulan saygı; bizzat kendilerine ve yaptıkları müziğe saygı.

Yeni albümleri, Kıvanç Sezer’in ‘Babamın Kanatları’ filmine yaptıkları müzikten oluşuyor. Film epey önce gösterildi, DVD’si yayımlandı. Ama albüm yeni gün yüzü görüyor. Filme güç kattıklarına şüphe yok ama daha mühimi, bu albümün filmden de bağımsız dik ve sağlam oluşu. Bu tür işlerde, film aradan çekildiğinde albümün kendisi genellikle ayakta kalamaz, en azından bir miktar kıymet kaybeder. ‘Babamın Kanatları’ ise bir başına ve filmden bağımsız olarak da varoluşunu sürdürüyor/sürdürecek.



Babamın Kanatları (Original Soundtrack) - Bajar (5 üzerinden 4 yıldız)