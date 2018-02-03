BİLSEM’lere alınacak öğretmen kontenjanları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerine alınacak öğretmen kontenjanları açıklandı. Adaylar il ve ilçelerdeki BİLSEM’lere kaç öğretmen alınacağının listesine Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden ulaşabilir. BİLSEM’lere öğretmen alımı için başvurular 16 Şubat’ta sona erecek. Bu merkezlere öğretmen olarak atanabilmek için başvuracakların, başvuru tarihi itibarıyla öğretmenlikte adaylıklarının kalkmış olması, öğretmen olarak görev yaptıkları illerin bilim ve sanat merkezlerinde alanlarında kontenjan bulunması gerekiyor. Başvuru ve onay süreci http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden gerçekleştiriliyor.

BİLSEM’LERE ALINACAK ÖĞRETMEN KONTENJANLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

BİLSEM’LERE ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN