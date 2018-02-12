Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç tarihi belli mi?

    BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç tarihi belli mi?

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 16:50 | Son Güncelleme:

    Türkiye çapında gerçekleşen BİLSEM sınavlarının sonuçları için geri sayım başladı. Hem öğrencilerin hem de velilerin gündeminde olan BİLSEM ‘in 2018 yılı sınav 4 Mart 2018’e kadar devam edecek. Sonuçların açıklaması ardından itiraz süreci başlatılacak. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç tarihi belli mi?

     Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen BİLSEM ( İstanbul Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri) sınavları devam ediyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yetenekli olmaları açısından (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki gördükleri eğitimlerini aksatmayacak şekilde yeteneklerinin farkına varmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan BİLSEM’in grup tarama uygulamaları, mart ayına kadar devam edecek.
    2018 iş takvimine göre, BİLSEM sınav sonuçları 9 Mart tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden velilerin erişimine açılacak.

    DEĞERLENDİRME İTİRAZI NASIL YAPILIR?

    Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 5 (beş) iş günü içinde öğrenci velisi tarafından il milli eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır. Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili veliyi bilgilendireceklerdir.

    Genel Müdürlüğe yapılan itirazların cevaplanmasında genel evrak kayıt tarihi dikkate alınır.

    Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
    Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

     

    Etiketler: BİLSEM , BİLSEM sonuçları , BİLSEM sınav , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri