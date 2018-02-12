BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç tarihi belli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen BİLSEM ( İstanbul Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri) sınavları devam ediyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yetenekli olmaları açısından (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki gördükleri eğitimlerini aksatmayacak şekilde yeteneklerinin farkına varmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan BİLSEM’in grup tarama uygulamaları, mart ayına kadar devam edecek.

2018 iş takvimine göre, BİLSEM sınav sonuçları 9 Mart tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden velilerin erişimine açılacak.



DEĞERLENDİRME İTİRAZI NASIL YAPILIR?



Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 5 (beş) iş günü içinde öğrenci velisi tarafından il milli eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır. Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili veliyi bilgilendireceklerdir.



Genel Müdürlüğe yapılan itirazların cevaplanmasında genel evrak kayıt tarihi dikkate alınır.



Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.