BİLSEM sınav sonuçları için geri sayım başladı. Türkiye çapında belirli noktalarda düzenlenen BİLSEM sınavları, yetenekli öğrencilerin değerlendirilmesine olanak sağlayacak. Peki, 6 Ocak tarihinde değerlendirmeleri başlayan BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 Ocak-4 Mart 2018 tarihleri arasında Türkiye çapında birçok merkezde gerçekleştirilen BİLSEM sınavları, 9 Mart tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden velilerin erişimine açılacak.

12-16 Mart tarihinde ise grup tarama sonuçlarına itiraz gerçekleşecek.

BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ

2018 eğitim öğretim yılında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmesiyle bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci başlayacaktır.

Sınıf öğretmeni tarafından aday gösterilen öğrencinin velisi; uygulama ücreti olarak KDV dâhil 50 TL’yi (elli Türk lirası) aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak 13 29 Kasım 2017 tarihleri arasında yatıracaklardır. Uygulama ücreti yatırıldıktan sonra gözlem formları sınıf öğretmeni tarafından e‐okul sistemi üzerinden doldurulacaktır.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasından herhangi birine kurumsal tahsilat programı aracılığıyla yatırılabilir.

Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası ya da Halk Bankası ATM’lerinden, Vakıflar Bankası internet bankacılığı, Halkbank internet bankacılığı, Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden yatırabilir.

Vakıflar Bankası şubeleri üzerinden yatırılabilir. Ayrıca, tüm banka kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden ödeme yapılabilir. (Not: Ödeme ekranındaki yönlendirmeler dikkatlice okunarak takip edilmelidir.)

BİLSEM SINAV KILAVUZU

BİLSEM SORULARINA ÖRNEKLER

DEĞERLENDİRME İTİRAZI NASIL YAPILIR?



Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 5 (beş) iş günü içinde öğrenci velisi tarafından il milli eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.

Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili veliyi bilgilendireceklerdir.

Genel Müdürlüğe yapılan itirazların cevaplanmasında genel evrak kayıt tarihi dikkate alınır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.