BİLSEM özel yetenekli öğrencilerini belirliyor

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, grup tarama uygulamalarının, hafta sonları 5 oturumda il genelinde 79 salonda uygulanması planlanıyor.

Grup tarama uygulamaları, Türkiye genelinde 118, İstanbul'da 10 bilim ve sanat merkezi sorumluluk alanı içindeki resmi ve özel okullarda eğitim gören üstün veya özel yetenekli olduğu Milli Eğitim Bakanlığı'nca tanılanan ilköğretim 1, 2, 3’üncü sınıfta başvuruları kabul edilen ve kayıt yaptırdıktan sonra yeterlilik koşullarını taşıdıkları sürece ortaöğretim çağının sonuna kadar devam etme hakkı bulunan 8-18 yaş aralığında bulunan öğrencileri kapsıyor.

Hedef kitlesindeki öğrenciler arasında; zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından özel yetenekli olduğu belirlenen öğrencilere, yaşantısal bir eğitim veriliyor.

Bu tarama, özel yetenekli öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayarak, onların erken dönem bilim ve sanat insanları olarak yetişmelerine olanak sağlıyor.

Hafta içi 09.00-19.40, hafta sonu 09.00-15.30 saatleri arasında eğitim verilen BİLSEM'lere, 3 aşamalı öğrenci kabulü yapılıyor.

Birinci aşamayı sınıf öğretmenlerinin potansiyel yetenekli öğrencileri e-Okul üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirimi oluştururken, ikinci aşamada e-Okul üzerinden okulları tarafından bildirimi yapılan öğrenciler, merkezi sistem EBA Fatih altyapısı üzerinden tabletle taramaya alınıyor. Bu kapsamda, Türkiye genelinde yaklaşık 425 bin, İstanbul'da yaklaşık 74 bin öğrenci her yıl taranıyor.

Üçüncü aşamada ise bireysel inceleme, genel zihinsel yetenek, resim ve müzik olmak üzere üç alanda yapılıyor. Genel zihinsel yetenek incelemesi, Bakanlığın yetkilendirdiği RAM personeli tarafından yerelleştirilmiş uluslararası testlerle yapılıyor. Resim tanılaması uygulama sınavından çıkan ürünler üzerinden komisyon çalışmasıyla müzik tanılaması müzik komisyonu önünde canlı performansla gerçekleştiriliyor.

Her aşamasında hazır bulunuşluk düzeyi belirlenen öğrencilere, Bireysel Eğitim Programı (BEP) esas alınarak proje tabanlı ve öğrenci merkezli eğitimler veriliyor.