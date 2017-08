Bill Gates'ten milyon dolarlık şirket kurmanın sırları

Bill Gates'in yıllar önce kurduğu dünyaca ünlü Microsoft yazılım şirketi kısa sürede milyon dolarlık şirket haline geldi. Gates’in nasıl bir yazılım şirketini bu kadar büyütüp geliştirdiğini herkes merak ediyor. Bu yazıda Bill Gates’in Microsoft ile sıfırdan başlayıp milyon dolarlık bir şirket yaratmasının sırları ve Gates’ten tavsiyeler yer alıyor.

İşte milyon dolarlık bir şirkete sahip olmanın sırları!

1: Vizyon sahibi olmalısınız

Başarılı bir şirket kurmak istiyorsanız önce vizyon sahibi olmalısınız. İleriye dönük bir plan ve proje yapmalısınız. Mesela Bill Gates, çocukluğundan beri bilgisayarın insan hayatındaki yerini kavramış ve insan hayatını kolaylaştırmak için projeler geliştirmiş. Şirketinizi bir vizyon üzerine kurmalısınız. Böylece vizyonunuz üzerinden insanlara yönelik daha iyi ürünler geliştirebilirsiniz.

2: Çok çalışmalısınız

Bill Gates zekiliğin tek başına işe yaradığını düşünmüyor. Çok çalışılması gerektiğini ve sosyal yaşamla çok vakit öldürülmemesi gerektiğine inanıyor. Zamanı iyi değerlendirmek ve yeni çalışmalar yapmak için mesai harcamalısınız. Gates çalışanlarından da aynısını beklemiş.

3: Çalışanlarınızı iyi seçmelisiniz

Kurmak istediğiniz şirket içerisinde işe alacağınız kişileri iyi seçmelisiniz. Şirket çalışanları geliştirici özelliklere ve yeni şeyler üretme yeteneğine sahip olmalı. Bill Gates şirketine çalışan alırken daima böyle özellikler aramış. “İyi bir çalışan nasıl bulunur” sorusuna verdiği yanıt şöyle olmuş: Akıllı insan, her şeyin tek tek söylenmesinin gerekmediği bir kişidir.

4: Çalışanlarınıza değer vermelisiniz

Şirketinizdeki çalışanlarınıza onların değerli olduklarını hissettirmelisiniz. Çalışanlarınız bunun bilincinde oldukları zaman iş ortamında daha verimli olabilirler. Bill Gates, Microsoft’ta en çok bu metodu kullanmış ve çalışan sirkülasyonunu ortalamalara göre iki kat düşürmüş.

5: Astronomik ücret vermek yerine hisse verebilirsiniz

Gelecek vaad eden çalışanları şirketinize çekmek istiyorsanız, onlara şirketinizden hisse payı verin. Çünkü genç ve başarılı bir çalışan kısa vadede gelir elde etmeyi tercih etmez. O yüzden Bill Gates bu düşünceyle yola çıkarak şirketinde başarılı kişileri çalışmaya razı etmek için hisse verme teklifini sunmuş. Microsoft’un şimdiki yönetim kurulu başkanı Steve Ballmer’ı çalışmaya böyle ikna etmiş.

6: Piyasayı çok iyi takip etmelisiniz

Sektörler her geçen gün hızla gelişiyor. Başarılı bir şirket olarak sektörde kalmak istiyorsanız piyasalardaki gelişmeleri iyi takip etmek gerekir. Mesela Bill Gates bir dönem, internetin gelişimini yeterince takip edemeyince internete uygun ürün geliştiremedi ve piyasadan uzak kaldı. Microsoft hisseleri bu nedenle düşüşe geçti. Bu küçük kriz anında Gates durumun analizini iyi değerlendirerek önlemler aldı. Önlemler sonucunda ürünlerini internete en fazla uyduran şirket olarak tekrar yükseldi. Siz de piyasayı iyi analiz ederek, ürünleriniz ile sektörde uyum sağlayabilir ve yükselişe geçebilirsiniz.

7: Piyasanın gelişimini takip etmekle birlikte, piyasayı şekillendirmelisiniz

Bill Gates ürettiği Windows işletim sisteminden sonra piyasada bu bütünleşik ürünlerin ortamda daha olgunlaşmadığı ve gelişemediğini görünce, piyasaya birbirinden ayrı çalışan ürünlerle onların önüne geçti. Daha sonra piyasada rakiplerde ayrı çalışan ürünler çıkardı ve Gates bu sefer de bütünleşik ürünleri piyasaya soktu. Gates’in bu taktiği ile Microsoft tekrar piyasada üst sıraya yerleşti. Yani kısaca şirketler piyasaya göre rekabet ortamı oluştururlarsa rakiplerinden hep bir adım önde olabilir.

8: Odaklanmalısınız

Gates, Microsoft’u yazılıma odaklı çalışan bir şirket olarak kurdu ve her zaman yazılım odaklı çalıştı. Diğer şirketler gibi faaliyet alanlarını dağıtmıyor. Faaliyet alanları dağılınca işe adapte olunması zorlaşıyor. Bu da şirketin geleceğini etkileyebiliyor. Bill Gates’in yolundan giderek siz de şirketinizi tek bir işe odaklı kurabilirsiniz.

9: Alçakgönüllü bir yaşam sürmelisiniz

Milyon dolarlık bir şirketiniz olduktan sonra o parayı lüks yaşam için harcamamalısınız. Bill Gates milyarder olmasına rağmen sade bir hayat yaşamayı tercih etmiş. Çünkü lüks bir hayatın onu amaçlarından uzaklaştırabileceğini düşünmüş. Aşırı bir lüks hayat başarılarınızın önüne geçebilir. Dikkat dağınıklığı yaratabilir ve bu dağınıklıkla birlikte kurduğunuz şirket anında yok olabilir. Bill Gates’in neden lüks bir hayat yaşamadığı sorulduğunda şöyle cevap veriyor. ‘‘Eğer lüks bir hayat yaşarsam, kendi kişiliğimden başka bir kişiliğe bürünebilirim ve yeterince üretemeyebilirim’’

10: Rakiplerinizden farklı olmalısınız

Rakiplerinizi her daim takip edip, onlara karşı yapacağınız hamlelere karar verebilirsiniz. Onların yaptığını siz de yaparsanız, birçok hata ile karşı karşıya kalır ve sektörde arka planlara düşebilirsiniz. Gates her zaman rakiplerinden farklı bir hayat sürdüğü için bir numara olmuştur. Her zaman kendi kararları ile hareket etmiştir. Hep üretken ve farklı olursanız, önünüze kimse geçemez. Bill Gates, “Rakiplerinizden farklı olur ve onlardan daha çok çalışırsanız iş dünyasındaki tüm engelleri aşarak liderlik konumuna yükselirsiniz’’ diyor.