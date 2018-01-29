Bill Gates'in tarihe geçen en büyük 10 hatası

Bill Gates bilişim tarihinin gelmiş geçmiş en önemli ve en tanınmış isimlerinden birisi. Microsoft'un başındayken oldukça ağır eleştiriler de alan, Times'a kapak da olan Gates, emekliliğinde boş durmuyor. Dünya için yararlı olacağına inandığı çevre teknolojileriyle ilgilenen Gates, popülaritesini oldukça arttırmayı da başardı. Şüphesiz bunda servetinin önemli bir kısmını insanlık yararına harcıyor olmasının payı büyük.

Ancak Microsoft'un başındayken aldığı bazı kararlar var ki, bugün dahi konuşuluyor. İşte bilişim tarihini etkileyen, Bill Gates'in direkt verdiği ya da etkili olduğu en kötü 10 karar...

Tekelcilik suçlamaları

Bill Gates'in kurduğu Microsoft pazarın tek hakimi haline geldi ve dev şirketin başı anti-tekel davalarıyla derde girdi. 18 Mayıs 1998'de başlayan süreçte Microsoft zor yıllar geçirdi.

Açık kaynağa karşı

Bill Gates açık kaynak kodlu yazılımlara hiç prim vermedi. Fortune dergisine verdiği röportajda, açık kaynağa karşı ücretli yazılımların korsan sayesinde tutunacağını söylemişti.

Güvenlik sorunları

Windows işletim sistemi Bill Gates'i dünyanın en zengin adamı yaptı ama büyük paralar kazanan şirkete düşmanlık da çoktu. Windows'taki sorunlar, özellikle de kullanım kolaylığının güvenliğe alternatif olarak seçilmesi devamlı eleştiri kaynağı oldu.





Windows Mobile

Bill Gates, mobil işletim sistemi konusunda yeterince özgün bir fikir ortaya koyamadı. Windows Mobile'ın başarısızlığı Microsoft'un akıllı cep telefonları furyasında çok geç kalmasına sebep olacaktı. Minyatür Windows yerine sıfırdan bir işletim sistemi geliştirilmeliydi.

DOS'un ölümü

DOS işletim sisteminin ölmesine izin verdi. Oysa Windows'a alternatif ikinci bir işletim sistemi olarak geliştirmeyi ve pazarlamayı sürdürebilirdi.

Bulut bilgi işlem

Bill Gates Windows'a o kadar yoğunlaşmıştı ki gelecekte yani bugün günümüzde önem kazanacak bulut bilgi işlem sistemlerinin önemini fark edemedi.

Başarısız işletim sistemleri

Windows Millennium gibi başarısız işletim sistemlerinin piyasaya sürülmesine izin verdi. Her işletim sisteminde donanım ihtiyaçları arttı.

Arama hizmetleri

Microsoft gücünün doruğundayken internet hizmetlerine hiç önem vermedi. Arama hizmetlerinde ortaya başarılı bir proje koyamadı. Bunun sonucunda da bugün Google gibi bir dev ile karşı karşıya kaldı ve pazar payından en ufak bir parça için bile milyar dolarlar harcamak, büyük bir mücadele vermek zorunda kaldı.





Zune...

Microsoft Zune büyük bir hata oldu. Geliştirmek için harcanan paralara karşılık kar elde edemedi. Taşınabilir eğlence aygıtlarında Apple iPod türevleri ile piyasayı silip süpürdü. Bill Gates şirketin bu alandaki faaliyetlerine önceden yön verebilecek konumdaydı.

Tabletler

Bill Gates'in zamanında başlayan tablet bilgisayar projeleri hiçbir zaman ortaya doğru düzgün bir ürün koyamadı. Teknoloji yeterince gelişmemiş olabilirdi ancak yıllar sonra da bu zaaf devam etti. Bill Gates'in hataları kendisini izleyen yöneticiler tarafından sürdürüldü. Apple ise iPad ile piyasayı sildi süpürdü.



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