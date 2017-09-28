Bill Gates iPhone'u terk etti, Android'e geçti!

Microsoft'un Windows Mobile girişimini terk etmesi ve verimli yeşillikleri andıran Google'un Android platformuna geçmesi çok şaşırtmadı. Bundan farklı olarak, Microsoft'un en başta Windows Mobile için geliştirilen uygulama ve hizmetleri rakip işletim sistemlerine ( iOS ve Android ) taşıması herkesi şaşırtmıştı.

Bir çok iPhone ve Android kullanıcısının aklına gelen ilk soru "eğer Windows Mobile'ın uygulamaları ve hizmetlerine kendi telefonumla erişebileceksem, Windows Phone'a niye ihtiyacım olsun?". Özellikle de Windows Phone'un diğer platformlarda olan bir çok uygulama ve hizmete sahip olmaması da telefonu ölüme sürükleyen diğer büyük sebeplerden biri. Satya Nadella'nın da bir çok açıklaması ve en son yayınladığı kitaba bakılırsa, Windows Phone doğuştan ölüme mahkumdu.





Aynı sebepler ile Gates'te bu değişikliği destekliyor, ve Microsoft ürünlerini telefonlarında kullanmak isteyen insanların Windows Phone'a ihtiyacı olmadığını, Android'e bulunan bir çok Microsoft uygulaması sayesinde Windows Phone için hedeflenen tecrübeyi yaşayabileceklerini söyledi. Niye iPhone değil de Android'e geçtiği sorulduğunda Gates, "Hayır, iPhone istemiyorum," dedi.

Aslında uygulama ve hizmet çeşitliliği, arayüz ve kişisel uygulamalar konusundaki özgürlükleri bakımından Android, Windows'un masaüstü tecrübesine oldukça benzer bir hizmet sunduğunu unutmamak gerek. Gates'in Android seçmesi ardında, bir tüm Android kullanıcılarının sebepleri yatıyor.