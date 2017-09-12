Bill Gates hakkında hiç duymadığınız ilginç bilgiler

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates'i tanımayan neredeyse yoktur. 86 milyon dolara ulaşan serveti, iş dünyasında elde ettiği başarılar ve hayırsever birisi olarak adından çokça söz ettiren Bill Gates aslından bunlardan çok daha fazlası. Hayat hikayesi ve başarı basamaklarını hızla tırmanan ünlü iş adamı hakkında sizin de hiç duymadığınız 15 şaşırtıcı şu şekilde:

1) Lakaside Hazırlık Okulu'nda okuyan Bill Gates ilk defa kod yazmaya burada başladı. Daha 13 yaşında genel elektrik ile ilgili ilk bilgisayar programını yazdı.

2) Kod yazma yeteneği okuduğu okul yetkilileri tarafından da farkedildi. Bunun üzerine kendisinden mini otomasyon sistemi yazması istendi. Söylenenlere göre de Bill Gates bu kodlarla ders programları ile oynayarak kendisini kızların çok olduğu sınıfa kayıt ettirdi.

3) 17 yaşında ise kendi yaptığı bir bilgisayar programını tam 4200 dolara sattı ve kazancı ile kendi okul masraflarını karşıladı.

4) Harvard Üniversitesi'nde eğitim gördüğü zamanlarda Microsoft'a daha fazla zaman ayırabilmek için okulunu yarıda bıraktı.

5) Microsoft'un ilk adını Micro-soft olarak yazdı. Ancak daha sonra aradaki tire işaretini düşürdü ve günümüzdeki halini aldı.

6) Üniversitede hocalarına 30 yaşına geldiğinde milyoner olacağını söylemiş. Dediğinin daha fazlasını yaparak 31 yaşında milyarder oldu.

7) 1994 yılında Leonardo da Vinci'nin kendi eseri olan "Codex Leicester"ı 30 milyon dolara satın alarak koleksiyonuna ekledi.

8) Uçağa binme korkusu yüzünden 1997 yılına kadar yanında uçuş koçu taşıyarak uçuşlarını gerçekleştirdi. Ayrıca yine bu döneme kadar uçakta ekonomi sınıfını tercih etti.

9) Araba tutkusu olan Bill Gates sadece Porsche kullanıyor ve bir koleksiyonu olduğu biliniyor.

10) Ailesinden Apple marka ürünleri kullanmıyor.

11) Hayatının en büyük kaybı olarak hiç yabancı dil bilmemesini dile getiriyor.

12) Amerika'nın bilinen genel kültür sınavı SAT'tan 1600 üzerinden 1590 almıştır.

13) 2010 yılında servetinin yarısını hayır işlerine adayacağına dair bir anlaşmaya imza atmıştır.

14) 86 milyon dolar mirası bulunan Gates mirasının sadece 10 milyon dolarını çocuklarına bırakmıştır.

15) Kendisine ölmeden önce yapılacaklar listesinde ne olduğu sorulduğunda "Sadece ölmemek" diye cevap veriyor.