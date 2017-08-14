Bill Gates de Instagram hesabı açtı!

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, kısa bir süre önce Instagram hesabını aktif olarak kullanmaya başlamıştı. Bezos'una ardından Microsoft'un kurucusu Bill Gates de Instagram'a katıldı.

Gates'in ilk fotoğrafı Bill and Melinda Gates Vakfı'nın Tanzanya'daki bir okul için çalışmalarından oldu. Üç fotoğraftan oluşan galerinin açıklamasında "Tanzanya'dan merhaba Instagram" yazıyor. Gates'in paylaşımı şu ana kadar 71 binden fazla beğeni aldı.





Gates, şu an eşi Melinda, Richard Branson, Mark Zuckerberg, Roger Federer, NASA, Sheryl Sandberg, Mike Bloomberg gibi 25 kişiyi takip ediyor.