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    Bill Gates de Instagram hesabı açtı!

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 10:01Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 10:01

    Milyarder hayırsever Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Instagram'a katıldı. Gates'i şu anda 176 bin takipçisi bulunuyor.

    Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, kısa bir süre önce Instagram hesabını aktif olarak kullanmaya başlamıştı. Bezos'una ardından Microsoft'un kurucusu Bill Gates de Instagram'a katıldı.

    Gates'in ilk fotoğrafı Bill and Melinda Gates Vakfı'nın Tanzanya'daki bir okul için çalışmalarından oldu. Üç fotoğraftan oluşan galerinin açıklamasında "Tanzanya'dan merhaba Instagram" yazıyor. Gates'in paylaşımı şu ana kadar 71 binden fazla beğeni aldı. 

    Bill Gates de Instagram hesabı açtı

    Gates, şu an eşi Melinda, Richard Branson, Mark Zuckerberg, Roger Federer, NASA, Sheryl Sandberg, Mike Bloomberg gibi 25 kişiyi takip ediyor. 

    Etiketler: bill gates , microsoft , instagram
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