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    Bill de Blasio, New York Belediye Başkanlığına yeniden seçildi

    AA
    08.11.2017 - 08:02 | Son Güncelleme:

    ABD'nin en büyük kenti ve "Demokrat Partinin kalesi" New York'ta belediye başkanlığı görevine yeniden Bill de Blasio getirildi.

    Seçim öncesi anket sonuçlarına göre Cumhuriyetçi rakibi Nicole Malliotakis karşısında seçimi rahatça kazanması beklenen Blasio, tahminleri yanıltmadı.

    Resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 65'ini alan Blasio, görevine ikinci kez 4 yıllığına seçildi. Rakibi Malliotakis ise oyların yüzde 28'ini alabildi.

    New York'ta Demokratlar çoğunlukta olmasına rağmen 2013'e kadar kentte 20 yıl süresince iki dönem Cumhuriyetçi Rudy Giuliani, üç dönem ise ilk döneminde Cumhuriyetçi, sonradan bağımsız olan Michael Bloomberg belediye başkanlığı yapmıştı. Bill de Blasio ise 20 sene aradan sonra New York Belediye Başkanlığını kazanan ilk Demokrat olmuştu.

    Blasio, önceki günlerde eski ve bakımsız New York metrosunun yenilenmesi için eyaletteki "zenginlerin" ödediği vergi miktarının artırılmasını, yıllık geliri 500 bin doları aşanların daha fazla vergi ödemesini önermişti.

    Etiketler: ABD
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