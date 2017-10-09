Bilkom dijital iş modellerini destekleyecek girişimcilerle buluştu

Bilkom tarafından Hackquarters işbirliği ile bu yıl ilk kez düzenlenen Bilkom Corporate Challenge “Dijital Yaşamın Geleceği Girişimciler Buluşması”, analitikler, B2B2B, dağıtım ve deneyimsel olmak üzere 4 farklı kategorideki girişimleri ağırladı.



Bilkom’un dijital teknolojilerin sunduğu fırsatlardan en etkin şekilde faydalanarak, yeni büyüme alanları yaratmak amacıyla önemli bir dijitalleşme sürecinden geçtiğini belirten Bilkom CEO’su Cömert Varlık, “İş dünyasının dijital teknolojilerde yaşanan baş döndürücü ilerlemelere kayıtsız kalamadığı bir dönemden geçiyoruz. İçinde bulunduğumuz sektörde de her şey o kadar hızlı değişiyor ve gelişiyor ki, rekabeti en üst seviyede tutabilmek için bünyemize entegre edebileceğimiz girişimlere kapımızı her zaman açık tutuyoruz. Bu proje ile yeni girişimciler ile tanışmaktan mutluluk duyduk. Onların heyecan verici projelerini Bilkom’un ‘Dijital Dönüşüm Projeleri’ ile birleştirerek, tüm paydaşlarımıza daha fazla katma değer sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Yapılan ön değerlendirmenin ardından kriterlere uygun bulunan 10 girişimci, tüm Bilkom çalışanlarının katıldığı sunum gününde projelerini tanıtma fırsatı buldu. Projeleri online olarak oylayan çalışanlar ise işbirliği yapmak istedikleri girişimcileri oybirliği ile seçme sansına sahip oldu.



İlk üçe giren ServisSoft, Reach People ve SOR’UN, Bilkom’la iş yapma olanağının yanı sıra MacBook Air, Huawei Mate 9 ve Asus Zenfone gibi ödüller de kazandı. Bilkom sadece seçilen ilk 3 girişime değil, kendi bünyesine entegre etmek için uygun bulduğu diğer projelere de mentorluk yapacak.