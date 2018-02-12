Bilkent'te iki müzayede

Her alışverişin avantajlı veya dezavantajlı durumları olabilir. Sonuçta serbest pazar ekonomisinde yaşadığımıza göre, sahip olunacak şey, bir sanat eseri de olsa, kesinlikle bedeli olacaktır. Hem sohbetlerimde, hem de yazılarımda “Sanatçı için paranın önemi olmamalı” anlayışının hayalperestlikten öteye geçmeyen bir tutum olduğunu savunan bir kişiyim. Öyle ya, ressam da bir insan olduğuna göre, insani ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Üretim yapabilmek için boya, fırça, tuval gibi resim sanıtının olmaz ise olmazı malzemelerini nasıl temin edecek?

Dolayısıyla resim veya heykel satın alınırken, plastik sanatla uğraşanların da, üretimi sanat dünyasına sunan galerici veya müzayedecinin de karşılığını beklediğinin unutulmaması gerekir. Önemli olan burada bir denge unsurunun sağlanması. Sanatçı da, galerici de, müzayedeci de, alıcı da mağdur olmamalı. Biraz sohbet ettiğinizde, bazı galericiler ve sanatçıların müzayedelerden pek hoşlanmadığı intibaını edinirsiniz. Ama sadece plastik sanatlarda değil, birçok alanda müzayede yapıldığı da bir gerçek. Özellikle İngiltere, Fransa ve ABD’deki dünyaca ünlü müzayede evlerini burada anlatmama sanırım gerek yok.

Türkiye’de “müzayede” denilince akla gelen ilk isimlerden biri Rafi Portakal’dır. Ülkemizde son 10-15 yılda düzenlenen müzayede sayısında ise ciddi bir artış var. Ancak bu artışın- bilerek veya bilmeyerek sahte resim sunma, fiyat politikasıyla oynama gibi- bazı riskleri de beraberinde getirdiği bir gerçek. Bu risklere karşı alınabilecek önlemler, “sanatla içli-dışlı güvenilir çevrelerden görüş almak, onlara danışmak, ressamlarla yakın ilişki kurmak” diye sıralanabilir. Müzayedeyi düzenleyen kuruluşun, aldığınız sanat eserini beğenmemeniz veya şüpheye düştüğünüzde geri almayı taahhüt etmesi de elbette önemli.

Günümüzde teknolojik gelişmeyle birlikte, bilişim ve iletişim altyapısının geniş coğrafi alanlara yayılması, mobil iletişim teknolojileri aracılığı ile veri ve enformasyon erişiminin zaman ve mekandan bağımsız hale gelmesi, bireylerin, kurumların ve toplumların birbirleri ile ilişkilerinin bir bölümünü iletişim ve bilgisayar ağları üzerinden kurması, doğal olarak sanat dünyasını da etkiledi. Artık online-müzayedeler, sadece dünyada değil, Türkiye’de de çağımızın bir gerçeği. Duyduğuma göre Ankara’da da “Ankara Antikacılık” yakında online-müzayede satışına başlayacak.

Peki tüm bunları niye yazıyorum? Sebebi, Bilkent’teki RC Müzayede’nin ilki 18 Şubat’ta, ikincisi de kuruluşunun 20. yılı nedeniyle 25 Mart’ta düzenleyeceği, daha öncekilerden farklı iki ayrı müzayede. Rahmi Çöğendez yönetiminde düzenlenecek 18 Şubat Pazar günkü müzayedede, Nuri İyem, Adnan Turani, Mehmet Pesen, Mehmet Ali Laga, Mürşide İçmeli, Kayıhan Keskinok, Mustafa Ayaz, Hüseyin Cahit Derman, Ali Demir, Sabri Akça, Hayati Misman ve burada ismini yazamadığım daha bir çok ünlü ismin fırçasından çıkmış eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 25 Mart’taki müzayede de yine ünlü sanatçılardan büyük boyutlu resimlerin satışa sunulacağını söyleyebilirim. Çöğendez, kimi zaman yaptığı esprilerle müzayede sunuşuna farklı bir yaklaşım getiren isim. Müzayedenin en önemli özelliği de, arzu edildiğinde satın alınan resmin karşılığına eş değer şekilde bir başka resimle değiştirilmesine imkan tanınması. Rahmi beyin deyişiyle “Şimdiden bu büyük müzayedede satın alacağınızın eserlerin size şans ve mutluluk getirmesini” dilerim.

KENTTE NE VAR?

ADNAN Turani-28 Şubat’a kadar (Grup Sanat/Yıldız), Nihat Tandoğan-Aylin Güler-22 Şubat’a kadar (Valör Sanat/Yıldız), Malik Bulut(heykel)-26 Şubat’a kadar (Armoni Sanat/Yıldız), Miho Murakami-19 Şubat’a kadar (Bilkent Üniversitesi Sanat Galerisi), Turhan Ekici-15 Şubat’a kadar (BoHo Art/Kale), Kadir Şişginoğlu-Raif Gökkuş-Atalay Mansuroğlu-1 Mart’a kadar (Emin Antik/Kale), Ramazan Tilki (heykel)-15 Şubat’ta açılacak (Galeri Gözde/Y.Ayrancı), Hüseyin Elmas-17 Şubat’ta açılacak (Galeri M/Armada AVM), Erol Pelioğlu-2 Mart’a kadar (Galeri Sanat Yapım/Şenyuva), Mehmet Sakızcı- 16 Şubat’ta açılacak (Galeri Soyut/Yıldız), İlyas Sevindik-28 Şubat’a kadar (Galeri Z/Samanpazarı), Peter Gaber-20 Şubat’a kadar (Güler Sanat/Ümitköy), Hatice Aykanat-Yarın açılacak (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Adnan Yalım-3 Mart’a kadar (Nurol Sanat/Çankaya), Gültekin Serbest-14 Şubat’ta açılacak (Sevgi Sanat/Çankaya), Zafer Kalfa-Yarın açılacak (Zülfü Livaneli Kültür Merkezi/Yıldız), Hikmet Duruer-28 Şubat’a kadar (Medya Sanat/Çankaya), Pınar Kınık-16 Şubat’a kadar (ANKÜSEV/GOP), Erdoğan Ergün-16 Şubat’ta açılacak (Galeri Akdeniz/Yıldız).