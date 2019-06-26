Bilkent Hizmet Grubu TÜGİAD’ı ağırladı

TÜGİAD Ankara Şubesi tarafından düzenlenen ‘TBN-TÜGİAD Business Network Etkinliği’, Bilkent Hizmet Grubu’nun ev sahipliğinde Bilkent Otel’de yapıldı.

Ankaralı genç iş adamlarını bir araya getirerek katkı sağlamak istediklerini söyleyen Bilkent Hizmet Grubu Genel Müdür Yardımcısı Azmi Kelemcisoy, aralarında Tepe Savunma ve Güvenlik, Tepe Servis ve Yönetim, Tepe Güvenlik ve Sports International gibi kurumsal ve bireysel hizmetler sunan 9 farklı şirketi bünyesinde barındıran Bilkent Hizmet Grubu olarak yaklaşık 25 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

Türkiye ekonomisinin büyüdükçe istihdam sorununun da çözüldüğünü kaydeden Kelemcisoy, “Örneğin istihdam alanlarımız içerisinde yer alan şehir hastaneleri destek hizmetleri için gerekli olan iş gücünü İŞ-KUR desteğiyle gerçekleştiriyoruz.

Özel güvenlik, elektronik güvenlik, tesis yönetimi, kurumsal temizlik, iş sağlığı ve güvenliği ve toplu yemek hizmetleri gibi faaliyetlerimiz sonucunda elde ettiğimiz kârı Türk eğitimine, insan yetiştirmeye harcıyoruz. Bilkent Hizmet Grubu olarak ne kadar fazla iş yapar, ne kadar fazla istihdam yaratabilirsek, Türkiye’deki işsizlik ve eğitim sorununu çözmede katkıda bulunmuş oluyoruz” dedi.