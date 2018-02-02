Bilişimde işgücü açığı artıyor

Bilişim sektöründe geçen yıl kaç kişi istihdam edildi?

TÜBİSAD’ın Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Verileri raporuna göre, bilişim sektörü 2016 senesinde toplam 120 bin kişiyi istihdam etti. Bu rakamın 80 bini bilgi teknolojileri, 40 bini ise iletişim teknolojileri sektöründe çalışıyor. Bir önceki sene yani 2015’te 111 bin kişilik istihdam sağlayan sektörde, ivme yukarı doğru hareket ediyor.



En çok eleman açığı hangi alanlarda?

Genel olarak baktığımızda, sektörde belirgin şekilde nitelikli işgücü açığı var, özellikle yazılım ve mühendislik alanlarında talep edilen düzeyde yetkin eleman açığı bulunuyor. TÜBİDER/TÜBİFED’in Bilişim Teknolojileri Meslek Seçimi ve Ücretleri konulu araştırmasına göre, sektör çalışanlarının büyük çoğunluğunu teknik eleman, teknisyen ve satış elemanları oluşturuyor.



Bilişim sektörü kaç kişiye iş imkanı sağlıyor? Önümüzdeki yıllarda bu sayı ne kadar artar?

Sektörde çalışan sayısı yaklaşık 150 bin civarında. Ancak 50 bin civarında da iş gücü açığı var. Önümüzdeki yıllarda işe alınacak kişi sayısı 10 bine yakın. Firmalar, en çok yazılım uzmanlarını ve teknoloji satışında uzman kişileri arıyor.



Özellikle dijitalleşmenin her alanda ve sektörde en önemli gündem maddesi olması bilişimde istihdamı nasıl etkileyecek?

Günümüzde işgücünün kimyasının daha da değişeceği oldukça açık. Çalışanlar iş hayatında farklı roller üstlenecek. Özellikle beden gücünü zorlayan işler ile iş geliştirme stratejileri üzerinde duran zihinsel aktivitelerin daha fazla yapıldığı, belirlenen süreçlerin (özellikle üretim tarafında) takibi ve kontrolü noktasında dönüşüm yaşanacak. Bu bağlamda özellikle mavi yakalı işgücüne talep düşecek.

İlk bakışta işgücünü olumsuz yönde etkileyecek gibi görünse de, yeni mesleklerin ortaya çıkmasıyla birlikte insana olan ihtiyaç artarak devam edecek. Bu noktada yeni yetkinliklere ihtiyaç duyulacak. Örneğin, bilgi işlem, bilişim ve yazılım gibi konulara hakimiyet, artık şirketlerin tüm çalışanlardan beklediği ortak ve olmazsa olmaz yetkinlikler olacak.



Birlikte üretkenlik, hayata geçirilen fikirler ve yeni buluşlarla olacağı için, bu noktada eğitimin önemi artacak. Bu gerçekten hareketle eğitim planları ülkelerin ve şirketlerin stratejilerine göre hazırlanmalı. Eğitim sistemleri gözden geçirilerek bu stratejiler ışığında revize edilmeli. Yeni mesleklerin ortaya çıkacağı öngörülerek, yeni yetkinlikleri geliştirecek eğitim planlaması yapılmalı.



Örneğin siz bilişimde istihdama katkı sağlamak için neler yapıyorsunuz?

Logo Akademi olarak, devlet ve vakıf üniversitelerin yanı sıra meslek yüksekokullarıyla da işbirliği yapıyoruz. Üniversiteler Logo ürünleriyle eğitim gerçekleştiriyor, eğitimi tamamlayan öğrencileri çevrimiçi sertifika sınavına tabi tutuyoruz. Başarılı öğrencilerin CV’lerini havuzumuzda topluyor, sonrasında Logo’nun 40 bini aşkın iş ortağından gelen çalışan taleplerine uygun adayları buluyor, taraflar görüşmek isterlerse kendilerini buluşturuyoruz. Eğitimlerimizle 4 senede 2.000’den fazla gence istihdam sağladık. Geçtiğimiz sene Yalova Üniversitesi’nden mezun olan 90 öğrencinin 45’i, şu anda Logo çözüm ortaklarında çalışıyor. Eğitimlerden yararlanan öğrencilerin sayısına göre, birinci sırada Anadolu Üniversitesi, ikinci sırada ise Erciyes Üniversitesi var.



Üniversite ve yüksekokul işbirliklerimiz haricinde, 6 senedir İŞKUR’un Çalışma Bakanlığı destekli Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Programı projesine destek veriyoruz. 2016 senesinde bu eğitimleri tamamlayan 350 kişiyi, 2017’de ise 231 kişiyi işe yerleştirdik.



BOL BOL KOD YAZIN

Gençlere, yeni mezunlara neler tavsiye edersiniz?

Genç yeni mezunlar arasından bir adım öne geçmek isteyenlerin, çok okuyup bol bol kod yazmaları, geliştirdikleri projeleri çeşitli sistemlere koyup bunu CV’lerinde belirtmeleri gerekiyor. Eğer ilgi duydukları teknolojilerle alakalı olarak şirketlerin açtığı sertifikasyon programları varsa, bunlara katılmaları çok iyi olur. Ancak, işverenlerin büyük bir bölümü için önemli olan ne diploma ne de sertifika. Önemli olan, verilecek işi doğru ve zamanında yapmaları olacak.