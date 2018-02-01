Bilişim sektöründeki yeni trendler

Dünyanın önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri firmalarından biri olan Huawei, Netcom’un bu yıl 8.sini düzenlediği “Netcom Akademi Zirve 8” etkinliğinin sponsorluğunu üstlendi.

29- 31 Ocak tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü gerçekleştirdi. “Siber Güvenlik ve Sürdürülebilir Çözümler”in ele alındığı etkinlikle Türkiye’nin önemli bilişim firmaları sektöre yönelik yol haritalarını paylaştı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün açılış konuşmasının ardından, “Lider Yeni Bilgi ve İletişim Teknolojileri” sunumuyla konuşma gerçekleştiren Huawei Kurumsal İş Çözümleri Ülke Müdürü Serdar Yokuş, Huawei’nin teknolojik yenilikler üzerine uzun dönemli yatırımlarına dikkat çekti.

Huawei’nin son 10 yıldaki Ar-Ge yatırımlarının 44.6 milyar dolara ulaştığına işaret eden Yokuş, Ar-Ge cirolarının yüzde 14,6’sını Ar-Ge yatırımlarına ayırdıklarını bu sayede de rekabetçi ve teknolojiye yön veren çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Gelecek yıl Ar-Ge yatırımlarının geçen senelere göre artarak devam edeceğinin altını çizen Yokuş, “Akıllı enerji, akıllı finans, akıllı şehirler ve akıllı üretim alanındaki yeniliklerimizle inovasyon ve değişimi yönlendirerek sektörün şekillenmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bilişim sektöründeki trendleri ve karşılıklı etkileşimi değerlendirecek olursak; büyük veri, bulut bilişim, Al, kamu güvenliği ve tanıma sistemleri ve mobil veriyi ele alarak, uzun vadeli ön görüler oluşturduk. Bu doğrultuda 2025 öngörümüz şöyle: 100 milyar IOT bağlantılı cihaz ve evlerde yüzde 75 genişbant bağlantı kullanımı bekliyoruz. Akıllı cihazların 40 milyara ulaşması beklenirken, şirketlerin yüzde 100’ü, uygulamaların ise yüzde 85’ini cloud platformunda göreceğimizi düşünüyoruz. Yıllık global veri üretiminin yaklaşık 180 ZB’a ulaşması beklenirken, kişi başı veri tüketiminin ise 4 GB’a ulaşacağını söyleyebiliriz. Evlerin yüzde 12’sinde akıllı robotlar, yüzde 90’ında akıllı cihazlar dijital kişisel asistan şeklinde kullanılacak” diye konuştu.