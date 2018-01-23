Bilişim dersi için sosyal medya kampanyası

Adanmış Hoca‏ @adanmishoca

Sayın @yilmaz_ismet58 1. Sınıftan 12. Sınfa kadar verilecek olan kodlama dersi alt kademelerden alınarak nasıl verilecek? #MebHerKademeyeBilişim

adnan gs‏ @13gs1905

Her kademede bilişim dersleri olmalıdır #MebHerKademeyeBilişim

gök-han‏ @cadirgokhan1

Geleceğe ışık olmak için biz varız ya siz @hmzaydg @Yusuf__Tekin @alpaslandrms #MebHerKademeyeBilişim

yolcu‏ @_sizdenbiri

Çok geç olmadan #MebHerKademeyeBilişim dersini daha alt kademelerden başlayarak koymalıdır. @tcmeb @fikriisik @Yusuf__Tekin @alpaslandrms

Gülistan SÜREK‏ @gulistansurek

Bilisim gelecektir o yüzden #MebHerKademeyeBilişim

engin özdemir‏ @_enginozdemir

Teknoloji okur yazarı bireyler yetiştirmek için Bilişim Teknolojileri eğitimi küçük yaşlardan itibaren verilmelidir #MebHerKademeyeBilişim

Volkan Kaya‏ @volknky

Zaten gerisinde olduğumuz Bilişim çağından, niye geri geri koşarak uzaklaşıyoruz? Gelecek Bilişimde, Bilişim tüm kademelerde... @tcmeb @RT_Erdogan #MebHerKademeyeBilişim

Merve Özdemir Acar‏ @Merve_ozde

Özel okul ve kolejler kodlama eğitimine ana sınıfından başlarken bizim 7.sınıfta başlamamız çok geç bu yüzden #MebHerKademeyeBilişim

İbrahimethem‏ @ibrahimkafes

Kodlama ögrenmek, okuma yazma gibi zorunluluk haline gelmiştir.Bakanimiz Sayın fikrı isik böyle dusunuyor ya siz? @mebttkb @alpaslandrms @RT_Erdogan @hmzaydg @Yusuf__Tekin #MebHerKademeyeBilişim

Bilbo‏ @bilbohoca

#MebHerKademeyeBilişim 1. sınıftan 12. sınıfa verileceği söylenmişti fakat ders sistemde gözükmüyor. Başkanım bu gözükmemesi inş. minik bir yanlışlıktan ötürüdür!! @alpaslandrms @tcmeb

Soner Altıntaş(Bilişim Teknolojileri Öğretmeni)‏ @soneraltintas39

#MebHerKademeyeBilişim dersini bir an evvel koymalıdır. Sadece 5-6 veya sadece 7-8. sınıflarda verilecek ders hiçbir sonuç getirmeyecektir.

Özgü Senem KABA‏ @KabaOzgu

#MebHerKademeyeBilişim Artık tüketen değil üreten toplum olmamız gereklidir. Bunun da ilk şartı eğitimdir.

Esra‏ @Esra_bt_

Meb biz her kademeye bilişim derken müfredatta neler oluyor? Bu kadar görmezden gelmeyeceksiniz heralde dersi de bilişim çağını da? #MebHerKademeyeBilişim

Ela 🌵‏ @OzgunalEla

Bu çılgın Teknoloji Çağında , tüketen değil üreten öğrenciler olmalıyız. #MebHerKademeyeBilişim

Nadire Öğretmen‏ @Nsahinbasoglu

#MebHerKademeyeBilişim getirerek yapay zeka yarışına geçte olsa dahil olabiliriz