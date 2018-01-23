Bilişim dersi için sosyal medya kampanyası

Adanmış Hoca @adanmishoca
Sayın @yilmaz_ismet58 1. Sınıftan 12. Sınfa kadar verilecek olan kodlama dersi alt kademelerden alınarak nasıl verilecek? #MebHerKademeyeBilişim
adnan gs @13gs1905
Her kademede bilişim dersleri olmalıdır #MebHerKademeyeBilişim
gök-han @cadirgokhan1
Geleceğe ışık olmak için biz varız ya siz @hmzaydg @Yusuf__Tekin @alpaslandrms #MebHerKademeyeBilişim
yolcu @_sizdenbiri
Çok geç olmadan #MebHerKademeyeBilişim dersini daha alt kademelerden başlayarak koymalıdır. @tcmeb @fikriisik @Yusuf__Tekin @alpaslandrms
Gülistan SÜREK @gulistansurek
Bilisim gelecektir o yüzden #MebHerKademeyeBilişim
engin özdemir @_enginozdemir
Teknoloji okur yazarı bireyler yetiştirmek için Bilişim Teknolojileri eğitimi küçük yaşlardan itibaren verilmelidir #MebHerKademeyeBilişim
Volkan Kaya @volknky
Zaten gerisinde olduğumuz Bilişim çağından, niye geri geri koşarak uzaklaşıyoruz? Gelecek Bilişimde, Bilişim tüm kademelerde... @tcmeb @RT_Erdogan #MebHerKademeyeBilişim
Merve Özdemir Acar @Merve_ozde
Özel okul ve kolejler kodlama eğitimine ana sınıfından başlarken bizim 7.sınıfta başlamamız çok geç bu yüzden #MebHerKademeyeBilişim
İbrahimethem @ibrahimkafes
Kodlama ögrenmek, okuma yazma gibi zorunluluk haline gelmiştir.Bakanimiz Sayın fikrı isik böyle dusunuyor ya siz? @mebttkb @alpaslandrms @RT_Erdogan @hmzaydg @Yusuf__Tekin #MebHerKademeyeBilişim
Bilbo @bilbohoca
#MebHerKademeyeBilişim 1. sınıftan 12. sınıfa verileceği söylenmişti fakat ders sistemde gözükmüyor. Başkanım bu gözükmemesi inş. minik bir yanlışlıktan ötürüdür!! @alpaslandrms @tcmeb
Soner Altıntaş(Bilişim Teknolojileri Öğretmeni) @soneraltintas39
#MebHerKademeyeBilişim dersini bir an evvel koymalıdır. Sadece 5-6 veya sadece 7-8. sınıflarda verilecek ders hiçbir sonuç getirmeyecektir.
Özgü Senem KABA @KabaOzgu
#MebHerKademeyeBilişim Artık tüketen değil üreten toplum olmamız gereklidir. Bunun da ilk şartı eğitimdir.
Esra @Esra_bt_
Meb biz her kademeye bilişim derken müfredatta neler oluyor? Bu kadar görmezden gelmeyeceksiniz heralde dersi de bilişim çağını da? #MebHerKademeyeBilişim
Ela 🌵 @OzgunalEla
Bu çılgın Teknoloji Çağında , tüketen değil üreten öğrenciler olmalıyız. #MebHerKademeyeBilişim
Nadire Öğretmen @Nsahinbasoglu
#MebHerKademeyeBilişim getirerek yapay zeka yarışına geçte olsa dahil olabiliriz