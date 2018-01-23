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Bilişim dersi için sosyal medya kampanyası

Hürriyet Eğitim
23.01.2018 - 17:56 | Son Güncelleme:

Bilişim öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), güncellenen öğretim programları arasında 'Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi' olmadığını savunarak tepki gösterdi. İlköğretim alanında bilişim dersine yer verilmediğini belirten Bilişim Öğretmeleri Platformu üyeleri 22 Ocak’ta sosyal medya üzerinden Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) Başkanı Alpaslan Durmuş'a yazarak, “Bu konuda açıklama yapar mısınız?" diye sordu. Durmuş ise, "Tashih girişleri devam ediyor. Tamamlanıp yayınlanacak" yanıtını verdi. Öğretmenler 23 Ocak’ta Twitter’da #MebHerKademeyeBilişim hasthag’iyle kampanya başlatan öğretmenler, bilişim derslerinin her eğitim kademesinde olmasını talep etti. İşte bilişim öğretmenlerinin talepleriyle ilgili paylaşımlardan bazıları:

Adanmış Hoca‏ @adanmishoca
Sayın @yilmaz_ismet58 1. Sınıftan 12. Sınfa kadar verilecek olan kodlama dersi alt kademelerden alınarak nasıl verilecek? #MebHerKademeyeBilişim

adnan gs‏ @13gs1905
Her kademede bilişim dersleri olmalıdır #MebHerKademeyeBilişim

gök-han‏ @cadirgokhan1
Geleceğe ışık olmak için biz varız ya siz @hmzaydg @Yusuf__Tekin @alpaslandrms #MebHerKademeyeBilişim

yolcu‏ @_sizdenbiri
Çok geç olmadan #MebHerKademeyeBilişim dersini daha alt kademelerden başlayarak koymalıdır. @tcmeb @fikriisik @Yusuf__Tekin @alpaslandrms

Gülistan SÜREK‏ @gulistansurek
Bilisim gelecektir o yüzden #MebHerKademeyeBilişim

engin özdemir‏ @_enginozdemir
Teknoloji okur yazarı bireyler yetiştirmek için Bilişim Teknolojileri eğitimi küçük yaşlardan itibaren verilmelidir #MebHerKademeyeBilişim

Volkan Kaya‏ @volknky
Zaten gerisinde olduğumuz Bilişim çağından, niye geri geri koşarak uzaklaşıyoruz? Gelecek Bilişimde, Bilişim tüm kademelerde... @tcmeb @RT_Erdogan #MebHerKademeyeBilişim

Merve Özdemir Acar‏ @Merve_ozde
Özel okul ve kolejler kodlama eğitimine ana sınıfından başlarken bizim 7.sınıfta başlamamız çok geç bu yüzden #MebHerKademeyeBilişim

İbrahimethem‏ @ibrahimkafes
Kodlama ögrenmek, okuma yazma gibi zorunluluk haline gelmiştir.Bakanimiz Sayın fikrı isik böyle dusunuyor ya siz? @mebttkb @alpaslandrms @RT_Erdogan @hmzaydg @Yusuf__Tekin #MebHerKademeyeBilişim

Bilbo‏ @bilbohoca
#MebHerKademeyeBilişim 1. sınıftan 12. sınıfa verileceği söylenmişti fakat ders sistemde gözükmüyor. Başkanım bu gözükmemesi inş. minik bir yanlışlıktan ötürüdür!! @alpaslandrms @tcmeb

Soner Altıntaş(Bilişim Teknolojileri Öğretmeni)‏ @soneraltintas39
#MebHerKademeyeBilişim dersini bir an evvel koymalıdır. Sadece 5-6 veya sadece 7-8. sınıflarda verilecek ders hiçbir sonuç getirmeyecektir.

Özgü Senem KABA‏ @KabaOzgu
#MebHerKademeyeBilişim Artık tüketen değil üreten toplum olmamız gereklidir. Bunun da ilk şartı eğitimdir.

Esra‏ @Esra_bt_
Meb biz her kademeye bilişim derken müfredatta neler oluyor? Bu kadar görmezden gelmeyeceksiniz heralde dersi de bilişim çağını da? #MebHerKademeyeBilişim

Ela 🌵‏ @OzgunalEla
Bu çılgın Teknoloji Çağında , tüketen değil üreten öğrenciler olmalıyız. #MebHerKademeyeBilişim

Nadire Öğretmen‏ @Nsahinbasoglu
#MebHerKademeyeBilişim getirerek yapay zeka yarışına geçte olsa dahil olabiliriz

Etiketler: Twitter , Bilişim Öğrtemeni , SOSYAL MEDYA
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