Bilirkişilik başvuru sonuçları açıklandı

Başkanlıktan geçtiğimiz günlerde bilirkişilik başvurularıyla ilgili şu şekilde bir açıklama yapılmıştı;

"Bilirkişilik bölge kurulları tarafından Bakanlığımızın 29.11.2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurusu ile belirlenen takvime göre bilirkişilik başvuruları alınmış olup başvuruların bölge kurullarınca değerlendirilmesi süreci devam etmektedir.

Bilirkişilik başvurularında yaşanan yoğunluk göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonucunda daha önce ilan edilen başvuruların değerlendirilmesi ve yemin tarihlerine ilişkin takvim gözden geçirilerek aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

Başvuruların değerlendirilmesi: 12 - 25 Aralık 2017

Başvuruları kabul edilenlerin ilanı: 26 Aralık 2017

Yemin tarihleri: 27 - 28 Aralık 2017

Listelerin ilanı: 29 Aralık 2017

2018 YILINA DAİR BAŞVURULAR BÖLGELERDEN DUYURULDU

2018 yılında yapılacak olan başvurular bölgelerin internet sitesi üzerinden duyurulmuştu. İşte, o duyuru;

2018 yılı bilirkişilik başvuru ilanları bilirkişilik bölge kurullarının internet sitelerinde duyurulmuştur.

Ayrıntılı bilgi için:

Adana Bilirkişilik Bölge Kurulu www.adanabbk.adalet.gov.tr

Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu www.ankarabbk.adalet.gov.tr

Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu www.antalyabbk.adalet.gov.tr

Bursa Bilirkişilik Bölge Kurulu www.bursabbk.adalet.gov.tr

Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu www.erzurumbbk.adalet.gov.tr

Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu www.gaziantepbbk.adalet.gov.tr

İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu www.istanbulbbk.adalet.gov.tr

İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu www.izmirbbk.adalet.gov.tr

Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu www.samsunbbk.adalet.gov.tr

E-devlet üzerinden yapılacak başvurular bilirkisi.uyap.gov.tr adresinden gerçekleştirilebilecektir.