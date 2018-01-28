Bilirkişiden ‘termik santral halk sağlığını bozar’ raporu

Raporda, “Proje sahasının bulunduğu kuru tarım arazileri, projenin (EMBA) hayata geçmesiyle daha da kullanılamaz hale gelecektir” denildi. Türkiye Barolar Birliği (TBB), Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE), Adana Barosu, Adana Tabip Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Hatay Barosu, EMBA’ya lisans iptali için Ankara 7. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Bir çevre mühendisi, bir elektrik-elektronik mühendisi, bir ziraat mühendisi, 1 makina mühendisi ve bir halk sağlığı uzmanı akademisyen 5 kişilik bilirkişi heyetinin 27 sayfalık raporu mahkemeye ulaştı.