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    Bilirkişi raporu: O parmak tetikte

    Burcu PURTUL UÇAR-Barış DEMİR/İSTANBUL
    28.10.2017 - 00:02 | Son Güncelleme:

    POLİS memuru H.D.S.’nin (20) Esenyurt’ta 16 Şubat’ta lise öğrencisi Ömer Barış Topkara’yı (16) vurduğu iddiasıyla, ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı davaya Bakırköy 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün devam edildi. Duruşmada Görüntü İnceleme ve İyileştirme Uzmanı Foto Film Şube Müdürlüğü teknik bilirkişisi Mustafa Çamlıbel’in hazırladığı rapor okundu.

    Raporda, hırsızlığın ardından yakalanıp birbirlerine kelepçelenen Topkara ve arkadaşının kaçmaya çalışması üzerine polisin silahını çekerek peşlerinden koşmaya devam ettiği, bunun üzerine iki gencin durduğu, polisin sağ elindeki silahı havaya kaldırıp Topkara’nın sağ omuz bölgesine vurduğu anda silahın ateş aldığı belirtildi.

    Ayrıca sanık polis memurunun Topkara’nın omzuna silahın kabzası ile vurduğunda sağ işaret parmağının silahın tetik bölümünde olduğu ve vurmanın etkisi ile polis memurunun tetiğe bastığı anın yapılan görüntü iyileştirme çalışmaları sonucunda net bir şekilde tespit edildiği anlatıldı. Polis memuru H.D.S., önceki ifadelerinde parmağının tetikte olmadığını söylemişti.

    Polis memurunun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

    Etiketler: Cinayet , gazetehaberleri
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