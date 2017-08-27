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    Bilirkişi: Patron suçlu

    Ayşegül USTA-Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    27 Ağustos 2017 - 23:22Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 23:23

    Geçen haziranda Kumkapı’da üç kişinin can verdiği otel yangınıyla ilgili iddianame tamamlandı. Bilirkişi önlem almayan otel sahibini kusurlu buldu. Savcılık patronun 21 yıl hapsini istedi.

    Kumkapı’da, geçen 13 Haziran’da Skalion Otel’de çıkan, Şili uyruklu David Andres Suez Musalem ve Jaima Alejandro Suez Musalem ile Fransa’dan tatile gelen Şehiyde Celepci’nin can verdikleri yangına ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. İddianamede, bilirkişi raporunda, otel sahibi sanık Tuncay Doğan’ın asli kusurlu olduğu belirtildi ve şunlara yer verildi:

    “Yangının, otelin minibar bölümünde çay, kahve ve buz makinesi fişlerinin takılı olduğu çoklu prizde, elektrik arızası sonucu kıvılcımların kablo izolelerini tutuşturması ile çıktığı belirlendi. Bilirkişi raporuna göre, yetkin bir kişiye periyodik kontrol yaptırılmadığından binanın yenilenen elektrik tesisatı tam güvenli değildi. Yangın bu nedenle çıktığından şüpheli (otel sahibi) asli derecede kusurlu, ölenler ise kusursuzdur.”

    İddianamede, otelin ortağı ve mesul müdürü Tuncay Doğan (42) hakkında taksirle ölüme ve taksirle yangına neden olma suçlarından 3 yıldan 21 yıla hapis cezası istendi. 

    Etiketler: Kumkapı , Yangın , gazetehaberleri
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