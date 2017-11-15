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    'Bilinci açık yoğun bakımda takipte'

    Meltem ÖZGENÇ/ANKARA
    15.11.2017 - 00:23 | Son Güncelleme:

    SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin olarak, “Durumu iyi, bilinci açık. Yoğun bakımda takibi devam ediyor. Daha da iyiye gidecek” dedi.

    Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Demircan şunları söyledi: (Nuriye Gülmen’in durumu) “Kendisini takip için 5 kişilik heyet oluşturduk. Ancak tedaviyi kabul etmiyor. Şuuru açık olduğu sürece tetkik yapamıyoruz, kan bile alamıyoruz. Şuuru kapanırsa yasa bize müdahale izni veriyor. (Doktor intiharları) TÜİK verilerine göre Türkiye’de intihar vakaları yüzbinde 4.15 görülüyor. Gönül ister ki sıfır olsun, ama ne yazık ki insanlar kendi hayatlarına son veriyor. Ne yapalım. İhtiyaç belli, doktor sayısı belli...” 

    Etiketler: Deniz Baykal , Sağlık Bakanlığı , gazetehaberleri
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