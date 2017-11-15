'Bilinci açık yoğun bakımda takipte'

Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Demircan şunları söyledi: (Nuriye Gülmen’in durumu) “Kendisini takip için 5 kişilik heyet oluşturduk. Ancak tedaviyi kabul etmiyor. Şuuru açık olduğu sürece tetkik yapamıyoruz, kan bile alamıyoruz. Şuuru kapanırsa yasa bize müdahale izni veriyor. (Doktor intiharları) TÜİK verilerine göre Türkiye’de intihar vakaları yüzbinde 4.15 görülüyor. Gönül ister ki sıfır olsun, ama ne yazık ki insanlar kendi hayatlarına son veriyor. Ne yapalım. İhtiyaç belli, doktor sayısı belli...”