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    Bilinç durumu yükseliyor

    ANKARA
    04.11.2017 - 01:05 | Son Güncelleme:

    ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin, “Deniz Bey’in yaşamsal bulguları ve genel durumu stabil. Uyku hali devam ediyor. Uyanık olduğu dönemlerde ise bilinç durumunda bir önceki açıklamamıza göre belirgin bir yükseliş gözlemliyoruz. Söylenenleri daha iyi anlıyor ve anlamlandırıyor. Sözel taleplere doğru cevapları veriyor” dedi.

    Baykal’ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi’nde gazetecilere açıklamalarda bulunan İbiş şunları söyledi: “Deniz Bey 19 gündür reanimasyonda yoğun bakım altında kalmaya devam ediyor. Söylenenleri daha iyi anlıyor ve anlamlandırıyor. Sözel taleplere doğru cevapları veriyor. ‘Mart ayı kaçıncı aydır?’ diye sorulduğu zaman parmağıyla üçüncü ay olduğunu gösteriyor. El, kol ve bacak hareketleri bir öncekine göre daha belirgin artış gösteriyor. Sürecin aylar alabileceğini not etmek istiyoruz. Sabırla bu süreci takip etmemiz gerekiyor.”

    Etiketler: CHP , Deniz Baykal , gazetehaberleri
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