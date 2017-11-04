Bilinç durumu yükseliyor

Baykal’ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi’nde gazetecilere açıklamalarda bulunan İbiş şunları söyledi: “Deniz Bey 19 gündür reanimasyonda yoğun bakım altında kalmaya devam ediyor. Söylenenleri daha iyi anlıyor ve anlamlandırıyor. Sözel taleplere doğru cevapları veriyor. ‘Mart ayı kaçıncı aydır?’ diye sorulduğu zaman parmağıyla üçüncü ay olduğunu gösteriyor. El, kol ve bacak hareketleri bir öncekine göre daha belirgin artış gösteriyor. Sürecin aylar alabileceğini not etmek istiyoruz. Sabırla bu süreci takip etmemiz gerekiyor.”