Bilimkurgunun yeni yuvası

Genç bilim adamının ailesi tarafından beş sene önce açılan Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi bundan böyle Moda, Safa Sokak’ta, 1920’lere tarihlenen üç katlı bir apartmanda bilimkurgu meraklılarını ağırlamaya hazır.



Kapılarını 29 Temmuz’da, Doğan’ın doğumgününde açan bina, dün İş Bankası Kültür Yayınları ile kütüphanenin ilk ortak çalışması Gregory Claeys imzalı ‘Ütopya Edebiyatı’ vesilesiyle gazetecileri konuk etti. İş Bankası Kültür Yayınları Genel Müdürü Ahmet Salcan diziden çıkacak sonraki kitabın H. G. Wells eseri ‘Zaman Makinesi’ olacağını açıkladı. Fikret Adil’in özel kitaplarına ayrılmış bir oda ile edebiyatın farklı örneklerinin yer aldığı bir diğer bölümün bulunduğu kütüphanenin büyük salonu bilimkurgu eserlere ayrılmış.



Üyelik sistemiyle kitap ödünç alınabilen kütüphanede burada çalışmak isteyenlere açık olan, bahçeye açılan bir ortak çalışma odası da bulunuyor.





Özgen Berkol Doğan’ın babası Prof. Dr. Nevzat Doğan ile annesi Ferhan Özgen Doğan.