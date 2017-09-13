Bilimkurgu filmi gibi

BYLOCK’U CEZAEVİNDE ÖĞRENDİM

İnsan Hakları Eğitmeni ve Danışman Peter Steudner: Yaşadıklarıma inanmakta güçlük çekiyorum. Daha önce birçok ülkede verdiğimiz insan hakları savunucularına stresle başa çıkma eğitimi vermek için Ali Gharavi ile birlikte geldik. Ben hayatımda her zaman şiddetin karşısında olan biriyim. Buraya gelirken ‘ByLock’ diye bir şey duymamıştım. Dijital bilgi güvenliği dediğimiz konunun içinde böyle bir şey yok. Ama ilginç bir biçimde çevirmen ByLock konusunu gündeme getirdi. ByLock’un ne olduğunu Türkiye’de cezaevine girince öğrendim. Şimdi geriye baktığımda tek önemli hatam olduğunu görüyorum: ‘Türkiye hakkında az bilgi sahibi olmam.’ Türkçe bilmiyorum. Hükümete yakın basın organlarında ‘casuslukla’ itham edildiğimizi duydum. Asla doğru değil. Anne ve babam Almanya’da. Çok yaşlı. Bir de buraya gelip daha da üzülmelerini istemem. Oğlum 16 yaşında ama onun da beni bu koşullarda görmesini istemem. Ayrıca gelip burada benzer bir muameleyle karşılaşmalarından da korkuyorum. Bir an önce özgür kalıp ülkeme dönmek istiyorum.

Eğitmen Ali Gharavi: Neden cezaevinde olduğum hakkında en ufak bir fikrim yok. Bilimkurgu filmindeymişim gibi. Bizlerin ne terörle ne de darbeyle hiçbir ilgimiz alakamız yok. Peter ile bu eğitimi başka ülkelerde de verdik. Öncelikli talebim, içinde bulunduğum tecrit halinin ortadan kalkması. Peter ile birlikte kalmak isterim. Bir an önce de özgürlüğümüze kavuşmak ve aileme kavuşmak isterim.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser: Bir saatlik avukat görüşü dışında kimseyle görüşemiyorum. Ailem olmadığı için ‘En yakın arkadaşlarımı benimle görüştürün’ talebinde bulundum. Yanımda FETÖ davasından tutuklu bir kadın var. Birlikte hak mücadelesi verdiğimiz Nalan ve Özlem ile kalmayı isterim. Silivri’de erkeklere tanınan haklar, kadınlara tanınmıyor. Spor, sosyalleşme hakkı yok kadınların.

Yurttaşlık Derneği Özlem Dalkıran: Yaşadıklarımız akıl alır şeyler değil. En önemli talebimiz özgürlük. İçeride tercüme yaparak vakit geçirmek istiyorum. Yayınevinden bir kitap gönderdiler, John Berger’in kitabı. Ama kaç gündür hâlâ kitap verilmiyor.

AĞIR TECRİT

İnsan Hakları Gündemi Derneği Veli Acu: Ağır tecrit koşullarındayız. Savcılıkta bana sorulan sorular casuslukla falan ilgili değil. PKK davasında yargılanmış olan bir kuzenimle telefon görüşmesi. Bir de ByLock’çu olduğunu bilmediğim bir kişinin araması. Ben nereden bilebilirim ki? Sadece bu iki görüşme ve toplantıya katıldığımız için haftalardır tutukluyuz.

Yurttaşlık Derneği - Nalan Erkem: Masada haritalar meselesini anlatayım. Eğitmenimiz ‘Stresinizin nedeni nedir? Ne tür mücadeleler veriyorsunuz?’ deyince hepimiz Türkiye’de son dönemde yaşanan ve toplumsal travmalara neden olan konuları harita üzerinde işaret ettik. Suruç’ta, Ankara’da, İstanbul’da patlayan bombalar. Darbe girişimi, Suriye’de yaşanan iç savaş. Akkuyu nükleer santralı vs.. Harita denen olay bundan ibarettir. Cezaevi koşullarına gelince.... Tam bir tecrit durumundayız.