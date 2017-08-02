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    Bilimde tarihi olay: 'Tasarım bebekler' gerçek oluyor

    hürriyet.com.tr
    02 Ağustos 2017 - 20:33Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 20:36

    Dünya az önce açıklanan ve bilimde çığır açan gelişmeyi konuşuyor: Bilim insanları ilk kez insan embriyosunun genlerini değiştirerek bebeğin büyüdüğünde geçirmesi muhtemel olan ölümcül hastalıkları engelledi.

    Saygın bilim dergisi Nature'da yayınlanan araştırma ABD'deki Oregon Üniversitesi'nde Amerikalı, Çinli ve Güney Koreli doktorlar tarafından yapıldı.

    Bir insan embriyosunun, gelecekte ani ölüme neden olan ve sık görülen bir kalp hastalığını tetikleyen genlere sahip olduğu saptanmıştı. 

    Tarihte ilk kez insan genleri bu araştırmada başarıyla değiştirildi. "Hatalı genler" düzeltilerek kalp hastalığına neden olan mutasyon riski ortadan kaldırıldı. Ayrıca bu işlem yapılırken DNA'daki diğer genler hasar görmedi.

    Araştırma bilimde bir çığır olarak kabul ediliyor. 

    İnsan embriyosu laboratuar ortamında genetik mühendisliğe tabi tutuldu. Yani araştırmada kullanılan embriyo büyüyüp bebek olmayacak. Ancak yine de uzmanlar artık "tasarım bebeklerin" hastanelerde görülmeye başlamasının yakın olduğunu söylüyorlar. Kalıtsal yolla anne ve babalarından "kötü genler" miras alan bebekler böylece daha doğmadan ve hastalıklar oluşmadan iyileştirilebilecek.

    Genetik mühendislik özellikle insana uygulandığında etik eleştiri ve korkuları da beraberinde getiriyor. Çünkü hastalıkların ortadan kaldırılmasının yanı sıra örneğin daha zeki veya daha atletik bireyler olarak büyüyecek bebekler de "tasarlanabilecek." Hatta iş bir gün "Sarışın mı esmer mi olsun" gibi konulara kadar varabilecek.

    Bu yüzden son araştırmayı yapan bilim insanları bu tekniğin sadece ciddi sağlık sorunlarını ortadan kaldırmak için kullanılması yönünde bir yasal mevzuat hazırlanması önerisinde de bulunuyor.

    Etiketler: tasarım bebek , bilim , nature
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