Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Haberler >Eğitim>‘Bilim Şenliği’ Tuzla’da başladı

    ‘Bilim Şenliği’ Tuzla’da başladı

    AA
    12.10.2017 - 16:11 | Son Güncelleme:

    Öğrencilere bilimi sevdirmek amacıyla düzenlenen ‘Bilim Şenliği’ Tuzla'da başladı. Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen şenlikte, çeşitli bilimsel etkinlikler, sergiler, yarışmalar ve söyleşiler 15 Ekim’e kadar devam edecek.

    Dört üniversite ve 14 okulun katkı sunduğu etkinlikte öğrenciler, bilgisayar kodlama, 3D tasarım, robotik ve eğlenceli elektronik, uçak ve roket fiziği, gökbilim ve astronomi, doğada canlılar ve maddeler gibi bilimsel konuların içeriğini öğrenip yeni teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olacak.

    Etkinliğin açılışında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, gençlerin küçük yaşlardan itibaren bilim ve teknolojiyle kaynaşmasını amaçladıklarını söyledi.

    ‘Bilim Şenliği’ Tuzla’da başladıYazıcı, bilginin güç unsuru olduğu bir dünyada yaşandığını belirterek, "Gerek bireysel, gerek toplumsal gerekse ülke olarak bir adım daha ileri gitmek istiyorsak teknolojiye ve temel bilimlere sahip olmalıyız. Şelale Parkı'nı eğitim parkına çevirmemizin asıl sebebi buydu" dedi.

    Konuşmaların ardından Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı ve beraberindekiler, öğrencilerin hazırladıkları bilim stantlarını gezdi.

    Etkinlikte, ‘Çöp Toplayan Robot’ geliştiren 10'uncu sınıf öğrencisi Oğuzhan Kaymaz, okulundaki Robotik Kulübü sayesinde birçok şey öğrendiğini dile getirdi.

    ‘Bilim Şenliği’ Tuzla’da başladı
    Kaymaz, destek verilmesi halinde çalışmalarını daha ileri taşıyabilecek yeteneğe sahip olduklarını belirterek, "Daha iyi çalışmalar yapacak kapasiteye ve hayal gücüne sahibiz. Elektroniğe olan merakım küçük yaşta başladı ve artarak devam ediyor" diye konuştu.

    Etkinlikte, Gebze Teknik Üniversitesi'nden drone, maket uçak, 3D printer ve farklı bilimsel projeler, Okan Üniversitesi'nden otonom (sürücüsüz) araç ve robotlar, İstanbul Üniversitesi'nden elektrikli araç ‘Milat 1453’ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nden ‘Bilim Otobüsü’ de yer alıyor.

    Bilim Şenliği, 15 Ekim'e kadar devam edecek.

    Etiketler: Bilim , bilim şenliği , Gebze Teknik Üniversitesi , istanbul üniversitesi , Okan Üniversitesi
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri