Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: Türkiye'nin sıçrama yapabilmesi için kendi teknolojisini üreten bir sanayi yapılanmasına ihtiyacı var

Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi için Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında (TTSO) organize edilen toplantıda yaptığı konuşmada, Trabzon'da kurulacak Endüstri Bölgesi için bugün görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve kararlar aldıklarını anlattı.



Endüstri Bölgesinin ekonomik ölçeğinin, büyük ölçekte olmasını arzu ettiklerini dile getiren Özlü, "Coğrafik şartların müsaade ettiği en geniş ölçüde olmasını istiyoruz. Türkiye'nin sıçrama yapabilmesi için kendi teknolojisini üreten bir sanayi yapılanmasına ihtiyacı var. Bunun için de limanlara entegre büyük ölçekli mega endüstri bölgelerine ihtiyaç var. Bunun için sadece denizin doldurulması ve bir Organize Sanayi Bölgesi kurulması olarak bakılmaması gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Özlü, Mega Endüstri Bölgesi denilen Yatırım Adası Projesinin, coğrafi şartların müsaade ettiği en büyük adanın tespit edilerek hayata geçirilmesini planladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Burada endüstri bölgelerinin konseptinde dolgu işlemleri devlete ait olacak, biz dolduracağız, yatırımcılar, sanayicilerimiz, uluslararası ölçekte bir proje olacak, onlar sadece yatırım yapılması ve işletme sermayesine sermayelerini harcayacaklar. Bu bölgede sadece belli endüstri bölgesi değil, Ar-Ge merkezleri olacak, lojistik merkez olacak, liman olacak. Bizim tek isteğimiz bunun master plan ve projesinin hazırlanmasında kaynak sıkıntısı olmadan çok güzel bir proje yapılması. Bunun için de Ticaret ve Sanayi Odamızın gerekli masraflardan kaçınmamasını arzu ediyoruz."



Toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel

Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon milletvekilleri, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren ve TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, diğer ilgililer ve iş adamları katıldı.