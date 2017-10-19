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    Bilim sanatla buluştu

    AA
    19.10.2017 - 09:38 | Son Güncelleme:

    Fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut'un, ODTÜ'lü 13 bilim insanının çalışmalarını fotoğraf sanatıyla birleştirdiği ‘Bilim Sanatla Buluşuyor’ isimli sergisi açıldı.

    ODTÜ Bilim İletişimi Grubu'nun organizasyonunda ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılan sergide, üniversitede görev yapan 13 bilim insanının yaptıkları araştırmaları gözler önüne seren pek çok fotoğraf yer alıyor.

    Turgut, sergiyle ilgili, ODTÜ Bilim İletişimi Grubu'ndan ODTÜ'lü bilim insanlarının yaptığı çalışmaların sanatla buluşturulması konusunda aldığı teklif üzerine üniversiteye gelerek kurgusal fotoğraf örneklerini oluşturmaya başladığını söyledi.

    Bilim sanatla buluştu
    Dijital fotoğrafçılığın bir bilim haline geldiğini belirten Turgut, şöyle konuştu:
    "Çalışmamızda, fotoğraf bilimini ve diğer bilimleri bir araya getirdik. Bilim denildiği zaman kara delikler, kuantum bilgisayarlar, atom parçalama gibi yeni terimler çıkıyor ve bunlar bize çok karmaşık gibi geliyor. Aslında üzerinde biraz durduğumuzda bu konuları anlayabiliyoruz. Burada aslında ilk denek bendim. Ben de aslında çok hakim değildim bilimsel konulara. Ancak şu an hocaların hangi bilimsel çalışmaları yaptığı konusunda epey bilgi sahibi oldum. Atomu belki parçalayamam ama atomun nasıl parçalandığına dair artık fikrim var."

    Bilim sanatla buluştu
    Turgut, gençlerde bilimin anlaşılmasındaki korkuyu yenmek için çalıştığını söyleyerek, "Gençlerin artık dijital dünyada dünyanın her yerindeki görsellere ve yazılara ulaşma şansları var. Bu nedenle bir bilim insanının çalışmasıyla ilgili, ilgi uyandırmak için 'Fotoğrafa bak' diyerek daha sonra yazıya dönebileceği bir çalışma yapmak gerekiyordu. Görseli gösterip daha sonra yazıyı okutmayı hedefliyoruz" dedi.

    Turgut, yeni bilim projeleri oldukça bilim insanlarının fotoğraflarını çekmeye devam edeceklerini belirtti.

    “TURGUT ÜNİVERSİTE STARLARIYLA ÇALIŞTI”
    Bilim sanatla buluştu
    ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök de bir ilke imza atarak bilimi toplumla buluşturmak için yola çıktıklarını anlatarak, şunları söyledi:
    "ODTÜ öğretim üyeleri, bugüne kadar yaptıkları bilimsel çalışmaları, makaleleri, konferanslarıyla ön plana çıktı, bugün ilk defa fotoğraf sanatıyla biraraya geliyor. Bu da ülkemizin en büyük fotoğrafçılarından Mehmet Turgut'un objektifinden oluyor. Bu da bizim için önemli bir gurur kaynağı."

    Bilim sanatla buluştu
    Mehmet Turgut'un son zamanlarda dünya starlarıyla çalıştığını bildiklerini söyleyen Kök, "Belki Mehmet Turgut için de üniversite starlarıyla çalışmak farklı bir ortam olmuştur" dedi.

    Sergiyi bir gelenek haline getirmeyi planladıklarını bildiren Kök, "Gençlerimizi farklı açılardan bilimle buluşturmak çok önemli" diye konuştu.

    ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Eren Kalay da ODTÜ Bilim İletişimi Grubu'nun Türkiye'de bilimin halka anlatılması için kurulan bir birim olduğunu belirterek, bu kapsamda ODTÜ'lü bilim insanlarını gençlerle buluşturmak amacıyla projeyi başlattıklarını söyledi.

    Sergi bir hafta boyunca gezilebilecek.

    Etiketler: Fotoğraf Sergisi
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