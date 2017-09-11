Bilim ortaya koydu: Kadınlar onları daha çok aldatıyor

Public Library Science (PLOS) tarafından 2006'dan bu yana yayınlanan PLOSOne adlı herkesin erişimine açık hakemli bilim dergisi, büyük penisli erkeklerin daha çok aldatıldığını gösteren bir araştırma yayınladı.

Kenya'da balıkçıların eşlerine ilişkilerine katkı sağlayan faktörleri belirlemek üzere evlilik alışkanlıklarıyla ilgili sorular yöneltildi. Çiftlerden erekte haldeki cinsel uzvun uzunluğunu cetvelle belirlemeleri ve net bir ölçü vermeleri istendi. Sunulan rakamlarda fark oluşursa, uzmanlar ya ikisinin ortalamasını çıkardı, ya da daha az yalan söyleyen eşin tahminini baz aldı.

Varılan sonuç ise bir hayli çarpıcıydı. Zira aldatılan erkek balıkçılar, cinsel organları daha büyük olanlardı. Araştırmanın yazarı, "Benzer şekilde niteliksel verilerimiz de bu bulguyu doğruluyor. Kadınlar büyük cinsel organı seks sırasında ağrı ve rahatsızlıkla bağdaştırıyor" dedi.

California Los Angeles Üniversitesi ve New Mexico Üniversitesi tarafından yapılan bir diğer araştırma da kadınların partnerlerini penis boyları nedeniyle terk ettiğini ortaya koymuştu. Araştırmaya katılan 75 kadından 5'i cinsel organı çok büyük olduğu için eşiyle ayrıldığını söylemişti.