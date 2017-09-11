Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Bilim ortaya koydu: Kadınlar onları daha çok aldatıyor

    Bilim ortaya koydu: Kadınlar onları daha çok aldatıyor

    Hürriyet Haber
    11.09.2017 - 23:50 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 23:58

    Gazetelerin cinsellik sayfalarında uzmanlara en çok yöneltilen soruların cinsel organ boyutuyla ilgili olduğu bilinen bir gerçek. Ancak son yapılan bilimsel araştırma, penis büyüklüğünün aslında hiç de ‘övünülecek’ bir şey olmadığını ortaya koydu.

    Public Library Science (PLOS) tarafından 2006'dan bu yana yayınlanan PLOSOne adlı herkesin erişimine açık hakemli bilim dergisi, büyük penisli erkeklerin daha çok aldatıldığını gösteren bir araştırma yayınladı.

    Kenya'da balıkçıların eşlerine ilişkilerine katkı sağlayan faktörleri belirlemek üzere evlilik alışkanlıklarıyla ilgili sorular yöneltildi. Çiftlerden erekte haldeki cinsel uzvun uzunluğunu cetvelle belirlemeleri ve net bir ölçü vermeleri istendi. Sunulan rakamlarda fark oluşursa, uzmanlar ya ikisinin ortalamasını çıkardı, ya da daha az yalan söyleyen eşin tahminini baz aldı.

    Varılan sonuç ise bir hayli çarpıcıydı. Zira aldatılan erkek balıkçılar, cinsel organları daha büyük olanlardı. Araştırmanın yazarı, "Benzer şekilde niteliksel verilerimiz de bu bulguyu doğruluyor. Kadınlar büyük cinsel organı seks sırasında ağrı ve rahatsızlıkla bağdaştırıyor" dedi.

    California Los Angeles Üniversitesi ve New Mexico Üniversitesi tarafından yapılan bir diğer araştırma da kadınların partnerlerini penis boyları nedeniyle terk ettiğini ortaya koymuştu. Araştırmaya katılan 75 kadından 5'i cinsel organı çok büyük olduğu için eşiyle ayrıldığını söylemişti.

    Etiketler: aldatma , penis boyu , PLOS
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri