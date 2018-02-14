Bilim kahramanları üniversitede

Türkiye organizasyonunu Bilim Kahramanları Derneği’nin düzenlediği ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor Turnuvası’nın Ankara ayağı Çankaya Üniversitesi ve Arı Okulları ev sahipliğinde gerçekleşecek.

25 ilden 613 çocuk ve genç, ‘Hidrodinamik: Suyun Yolculuğu’ temasını baz alarak sorun belirleyecek ve sorunun çözümü için yenilikçi çözümler üretecek. Balgat Kampüs’te 17 ve 18 Şubat’ta sabah saat 08.00’de başlayacak turnuva, 19.00’da kadar sürecek. Takım halinde yarışacak gruplar, yaptıkları robotlarla kendilerine verilen görevleri tamamlayacak.

Her turnuva sonunda belirlenecek 4’er takım, 10-11 Mart tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek ulusal turnuvaya katılmaya hak kazanacak. Ulusal turnuvada dereceye giren 5 takım ise Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek.