Bilim kahramanları 11-11 Şubat'ta bir araya geliyor

Dünyanın en büyük gençlik ve çocuk organizasyonlarından olan ve Türkiye’de “Bilim Kahramanları Buluşuyor” adıyla gerçekleştirilen ‘FIRST Lego League Turnuvası’nın üçüncü etabı, 10-11 Şubat tarihleri arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Dragos Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Bu yıl “Hidrodinamik: Suyun Yolculuğu” temasıyla düzenlenen turnuvanın İstanbul Şehir Üniversitesi’nde düzenlenecek olan etabına 17 ilden 631 çocuk ve genç katılacak. Bu etapta 10-11 Mart’ta İzmir’de düzenlenecek Ulusal Turnuvaya katılmaya hak kazanacak takımlar belirlenecek.

Bilim Kahramanları Buluşuyor turnuvalarına bu yıl Türkiye’den, 55 ilden 369 takımın, toplamda ise 3 bin 961 çocuk ve gencin katılması bekleniyor. 9-16 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin katılabildiği Bilim Kahramanları Buluşuyor yerel turnuvaları, 4 Mart tarihine kadar sürecek. Turnuvada 4 ila 10 kişiden oluşan takımlar, bir koç liderliğinde, ilgili konuya dair sorunları belirleyerek çözüm üretiyor. Çocuklar ve gençler turnuva sayesinde iş birliği içinde çalışırken, takım çalışması, sunum yapma gibi beceriler kazanıyor.

Yerel turnuvaların ardından İzmir’de düzenlenecek Ulusal Turnuva’da seçilecek 5 takım, uluslararası turnuvada Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanacak.