Bilim Kadını Canan Dağdeviren canlı yayında!

Harvard Üniversitesi’ne “Genç Akademi Üyesi” olarak kabul edilen ilk Türk olan Canan Dağdeviren, bu
akşam STEAMWIN programı kapsamında BinYaprak’a konuk oluyor.
Amerika’da yaşayan Canan Dağdeviren ile bu akşam 19.00’da BinYaprak’ın Facebook sayfası
aracılığıyla canlı bağlantı kurulacak. Dağdeviren, katılacağı bu yayında kullanıcıların çevrimiçi
yönelteceği “Malzeme mühendisliği okumadan- MIT Media Lab’e giden yolculuğunuz nasıl
gerçekleşti?” “Bu alanda çalışmak isteyen gençlere önerileriniz var mı?” gibi soruları yanıtlayarak
kendi bilim insanı olma tecrübesini aktaracak.