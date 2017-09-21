Bilim Kadını Canan Dağdeviren canlı yayında!

Harvard Üniversitesi’ne “Genç Akademi Üyesi” olarak kabul edilen ilk Türk olan Canan Dağdeviren, bu

akşam STEAMWIN programı kapsamında BinYaprak’a konuk oluyor.

Amerika’da yaşayan Canan Dağdeviren ile bu akşam 19.00’da BinYaprak’ın Facebook sayfası

aracılığıyla canlı bağlantı kurulacak. Dağdeviren, katılacağı bu yayında kullanıcıların çevrimiçi

yönelteceği “Malzeme mühendisliği okumadan- MIT Media Lab’e giden yolculuğunuz nasıl

gerçekleşti?” “Bu alanda çalışmak isteyen gençlere önerileriniz var mı?” gibi soruları yanıtlayarak

kendi bilim insanı olma tecrübesini aktaracak.