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    Hürriyet >Kampüs>Bilim Kadını Canan Dağdeviren canlı yayında!

    Bilim Kadını Canan Dağdeviren canlı yayında!

    Hürriyet Haber
    21.09.2017 - 15:28 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 15:28

    Türk bilim insanı Canan Dağdeviren, 21 Eylül 2017 akşamı 19.00’da düzenlenecek sosyal medya canlıyayınında bilim alanında kariyer yapmak isteyen gençlere ilham verecek.

    Harvard Üniversitesi’ne “Genç Akademi Üyesi” olarak kabul edilen ilk Türk olan Canan Dağdeviren, bu

    akşam STEAMWIN programı kapsamında BinYaprak’a konuk oluyor.

    Amerika’da yaşayan Canan Dağdeviren ile bu akşam 19.00’da BinYaprak’ın Facebook sayfası

    aracılığıyla canlı bağlantı kurulacak. Dağdeviren, katılacağı bu yayında kullanıcıların çevrimiçi

    yönelteceği “Malzeme mühendisliği okumadan- MIT Media Lab’e giden yolculuğunuz nasıl

    gerçekleşti?” “Bu alanda çalışmak isteyen gençlere önerileriniz var mı?” gibi soruları yanıtlayarak

    kendi bilim insanı olma tecrübesini aktaracak.

    Etiketler: Canan , dağdeviren , canlı yayın
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