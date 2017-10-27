Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Bilim insanlarından canlı beyin hücresi modeli

    Bilim insanlarından canlı beyin hücresi modeli

    Hürriyet Haber
    27.10.2017 - 11:28 | Son Güncelleme:

    ABD'li bilim insanlarının bilgisayar ortamında üç boyutlu canlı beyin hücresi modeli oluşturulduğu bildirildi.

    Allen Enstitüsü tarafından yayımlanan rapora göre, 36 kişiden alınan 300 beyin hücresinin 100'ünün neronlarının yapıları, anatomileri ve elektriksel davranışları üç boyutlu olarak ortaya çıkarıldı.

    Beyin hücreleri modelinin oluşturulması için Washington'daki ameliyatlarda atılan canlı beyin hücreleri, Seattle'deki Allen Enstitüsündeki Nöroloji Bölümüne gönderildi. Allen Enstitüsünde korumaya alınan hücrelerden bilgisayar ortamında üç boyutlu beyin hücreleri modeli oluşturuldu.

    Enstitünün açıklamasında, hücreler üzerindeki bu yeni veri tabanından alınan bilgilerin, insan beyninin karmaşık yapısına, beyin devrelerinin yapısına ve işleyişine "benzersiz" bir pencere açtığı belirtildi.

    ÇALIŞMA ALZAYMIR VE EPİLEPSİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE ÖNEM TAŞIYOR

    Geçmiş araştırmalar insan beyninin anatomisi hakkında bilgi verirken, beyin hücreleri arasında elektrik akımı sayesinde nasıl bilgi akışı olduğunu ortaya koyamamıştı.

    İnsan beynindeki elektrikle uyarı sisteminin nasıl çalıştığı özellikle alzaymır ve epilepsi gibi hastalıkların tedavi edilmesi için oldukça önem taşıyor. Allen Enstitüsü araştırmasını önümüzdeki beş yıl içerisinde genişleterek sürdürmeyi hedefliyor. 

    Etiketler: abd , bilim , teknoloji
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri