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    Hürriyet >Dünya>Bilim insanları seksten daha fazla zevk veren aktiviteyi açıkladı

    Bilim insanları seksten daha fazla zevk veren aktiviteyi açıkladı

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 19:08 | Son Güncelleme:

    Alışverişin beyin üzerindeki psikolojik etkilerini inceleyen bilim insanları, bu aktivitenin seksten daha fazla zevk verebildiğini tespit etti.

    New York Times’ın haberine göre Gamma beyin dalgalarını inceleyen bilim insanları, araştırmaya katılan kişileri ‘ilhamlı’ ve yalnızca ortama göre ya da modaya uymak için alışveriş yapanlar olarak iki gruba ayırdı.
    İncelemelerin sonucunda ‘ilhamlı’ alışveriş yapanların yüzde 84’ünün turunu bitiren Formula 1 yarışçısının edindiği kadar bir hazza ulaştığı ve diğer alışveriş yapanlardan iki kat daha mutlu olduğunu saptadı.

    İkinci gruptakilerinse zihinsel ve bedensel olarak alışveriş yaptıkları her 10 dakika için yüzde 30 daha fazla yorgunluk hissettiği gözlendi.

    Etiketler: seks , son dakika , haber , haberler , new york times , psikoloji , alışveriş
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