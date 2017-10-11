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    Bilim insanları, seks bağımlılığının nedenini keşfetti

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 18:22 | Son Güncelleme:

    Avustralya ve Kanadalı bilim insanları hiperseksüalite ve seks bağımlılığı olarak anılan, kişide sürekli seks yapma isteğinin olması durumu kişinin cinsel davranışlarını kontrol edememesine yönelik psikolojik rahatsızlığın nedenini açıkladı.


    Sonuçları Sexual Behaviour Archives (Cinsel Davranış Arşivleri) dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları incelemeleri sonucunda ‘hiperseksüel döngü' isimli bir kavram geliştirdi.

    Bu döngüde cinsel arzu, sürekli aktif davranış, doygunluk ve cinsel yorgunluk dönemi gibi aşamalar yer alıyor.

    Cinsel yorgunluk dönemine gelindiğinde hasta vücudunu dinlendirmeye alıyor. Bir süre sonra hastanın yeniden ‘uyanması' ile de döngü tekrarlanıyor. Bunun nedenlerinden biri olaraksa bellek bozuklukları olarak tanımlanan kognitif yetersizlik gösteriliyor.

    Etiketler: son dakika , seks , ilişki , kadın , erkek , haber , haberler , son dakika haberleri
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