Bilim insanları 50 yıl önceki kaza konusunda uyardı: Patlayabilir

BİR doğalgaz şirketi çalışanının hatası nedeniyle meydana gelen patlamanın ardından Hollanda’nın kuzey doğusundaki gaz sahası kapatılmıştı. Exxon ve Shell için çalışmakta olan bir kişinin hatasıyla meydana gelen patlamanın ardından arazi halka açık bir parka dönüştürülmüştü. Proceedings of the National Academy of Science'da yayınlanan bir araştırma, kazanın 50 yıl sonra dahi çevreye zarar vermeye devam ettiğini gösteriyor. 50 yıl sonra bilim insanları bu kazadan beri yeraltı sularına hala metan gazı sızdığını ancak şimdi ortaya çıkardı.

GAZ BİRİKİMİ OLABİLİR

Kuyu sularında bulunan metan üzerinde yapılan testler yarım yüzyıl önce gerçekleştirilen sondaj çalışmalarındaki metanla benzer özelliklere sahip olduğunu gösterdi. Bilim insanlarınca bu durum, yıllar önce oluşan çatlaklardan metan gazının hala yeraltı sularına sızmakta olduğuna işaret ediyor. İçme sularının zaten metandan filtrelendiği bir süreç olduğunu hatırlatan bilim insanları geniş nüfuslara etkisinin olmayacağını, fakat metan birikiminin büyük bir patlamaya neden olabileceğini aktarıyor.