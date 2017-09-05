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    Bilim Akademisi ALLEA’nın tam üyesi oldu

    Hürriyet Eğitim
    05.09.2017 - 09:40 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 09:41

    Bilim Akademisi Avrupa akademiler birliği ALLEA’ya tam üye oldu. Şimdiye kadar asosye üye olan akademinin bu haberini akademinin Başkanı Ali Alpar duyurdu.

    Bilim Akademisi Avrupa akademiler birliği ALLEA’ya tam üye olarak kabul edildi. Şimdiye kadar asosye üye olan akademinin bu haberini akademinin Başkanı Ali Alpar duyurdu. Bilim Akademisi Başkanı Alpar, şunları söyledi:

    “Akademimiz Avrupa akademiler birliği ALLEA’nın 4 Ağustos’ta Budapeşte’de yapılan Genel Kurulu’nda ALLEA’nın tam üyesi olarak kabul edildi. Şimdiye kadar asosye üye idik. Haberi ALLEA Genel Kurulunda Bilim Akademisini temsil eden Yönetim Kurulu üyemiz Şevket Pamuk’tan aldım. Bilim Akademisi Türkiye’de akademik ilkeleri savunmaya ve temsil etmeye devam edecek. ALLEA’nın çeşitli çalışmalarına da aktif katılımımızı artarak sürdüreceğiz.”

    Etiketler: Bilim Akademisi , ALLEA , üye
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