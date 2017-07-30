Bilgisayarınızı 'sağlıklı' tutmanın 10 yolu

1- ÖNEMLİ BİLGİLERİNİZİ GÜNCELLEYİN

Bilgisayarınızdaki önemli bilgilerin yer aldığı hard disk uyarı vermeden çökebilir ya da bozulabilir. Bu sınırsız sayıda önemli dosya, fotoğraf ve videonuzun da tarihin karanlık sayfalarına gömülmesi demek. Bilgilerinizi geri almak için iyi bir harcama yapmanız gerekecek. Bu duruma düşmemek için bilgisayarınızdaki bilgileri düzenli aralıklarla güncelleyin. Bunun için Google Drive gibi bulutları ya da bir harici bellek kullanabilirsiniz

2- ONU KORUYUN

Zaman zaman elektrik kesintileri ya da fişi çekme gibi durumlarda bilgisayarınız zarar görebilir. Bunlarla karşı hazırlıklı olun. Kullandığınız priz ve ara kabloların kaliteli olup olmadığını araştırın. Yerinden kolayca çıkan prizleri değiştirtin, ayrıca kabloların gergin olmadığından emin olun.

3- GÜNCEL TUTUN

Eğer siz de bilgisayarınız güncelleme uyarısı verdiğinde “Daha sonra anımsat”a tıklıyorsanız, ona en büyük kötülüğü yapıyorsunuz. İşletim sistemi ya da sıklıkla kullandığınız uygulamaların güncellemelerini göz ardı etmeyin. Haftanın belli günleri buna zaman ayırın. Uzun sürebilir, fakat bu sağlıklı ve güvenli bir şekilde onu kullanabilmeniz için hayati önemde.

4- VİRÜSLERE DİKKAT

Güvenlik duvarları ve anti-virüs programlarının koruyucu gücü artmış olmasına rağmen, hâlâ çok sayıda virüs, spam, casus yazılım online dünyada dolaşıyor. Bu nedenle güvenilir değerlendirmelerde iyi puanlar alan güvenlik yazılımlarımdan birini tercih edin. Bilgisayarınızı tarayın ve yazılımın verdiği uyarıları dikkate alın.

5- HER ŞEYE ‘EVET’ DEMEYİN

Bilgisayar kullanıcılarının yaptığı en büyük hatalardan biri okumadan karşılarına çıkan her bildirim ya da kutucuğa ‘Evet’ demeleri. Fakat tıklamadan öne mutlaka okuyun. Sizden ne istendiğine emin olun, ardından kararınızı verin.

6- SİLDİKLERİNİZİ TEMİZLEYİN

Çöp kutusuna gönderdikleriniz de hard diskinizde yer kaplar. Bu nedenle düzenli aralıklarla çöp kutunuza göz atın. Bu hem sildiğiniz bazı dosyaları hatırlayarak hatalardan dönmenizi sağlayacak, hem de bilgisayarınızın performansını etkileyecek. Arada sırada çöp kutunuzu da temizlemeyi unutmayın.

7- ALTERNATİFLERE AÇIK OLUN

Bazı programlar için binlerce dolarlık harcama yapmanız gerekebilir. Ancak bu tarz programların alternatifleri artık çoğunlukla ücretsiz bulunabiliyor. Bunları, güvenliğinden emin olduktan sonra denemekten korkmayın. Farklı seçeneklere açık olun.

8- KISAYOL TUŞLARINI ÖĞRENİN

Çoğu zaman kısayol tuşlarını kullanmanın zor olduğunu düşünürüz. Ancak bunlar bilgisayar deneyiminize akıcılık katmasının yanı sıra size zaman da kazandıracak. Bu nedenle kısayol tuşlarını araştırın. Bunları internette kolayca bulabilirsiniz. Sizce de ‘Ctrl+Alt+- Delete’ kombinasyonunun bir adım ötesine geçmenin zamanı gelmedi mi?

9- İNTERNETTE GÜVENLİ HAREKET EDİN

Bugün internet olmadan bilgisayarlar düşünülemez. Ancak interneti doğru kullanmak bir başka konu. İçerik ve yazılımlara erişirken güvenli sitelerde olduğunuza emin olun. Geliştirilen anti-virüs programları ve tarayıcılarla artık bu daha güvenli. Yine de siz gözünüzü dört açın.

10- FARENİN TÜM AVANTAJLARINI KULLANIN

Genellikle farenin sol tuşunu kullanmayı tercih ediyoruz. Fakat sağ ve sol tuşları bir arada kullandığınızda farenin tüm potansiyelinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca tekerliği de göz ardı etmeyin. Özellikle internette uzun metinleri okurken yapacağınız yumuşak kaydırmalar için onu tercih ederek, zaman kazanabilirsiniz.