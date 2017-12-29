Bilgisayarınızda virüs var mı? İşte anlamanın yolu

Son hastalığınız, sağlığınızla ilgili bazı sorunların işaretçisi olabilir. Benzer şekilde bilgisayarınıza bulaşan bir virüs, bir dizi işaret verebilir. Gördüğünüz tek bir işaret, virüsten kaynaklanmıyor olabilir ancak birkaç belirti, tehlike çanlarını duymanız gerektiği anlamına geliyor. İşte PC'nizdeki virüs olabileceğini söyleyen 8 belirti.

1. Web tarayıcınız garip davranmaya başladı: Web tarayıcınız açık değilken bile açılır pencerelerle (yani popup'larla) karşılaşıyorsanız, bu PC'nize bulaşmış bir zararlının işareti olabilir.

Zararlıların tek işareti açılır pencereler değil. Varsayılan arama motorunuz (adres çubuğundan arama yaptığınızda kullanılan web sitesi) aniden değiştiyse, bu da davetsiz bir misafirin işaretçisi.

2. Antivirüsünüz devre dışı kaldı: Evinize girmek isteyen bir yabancı için en iyi yollardan biri, önce evinizin güvenlik sistemini devre dışı bırakmak olacaktır. Bazı türdeki zararlılar, antivirüs hizmetini devre dışı bırakmayı başarabiliyor. Antivirüsünüz devre dışı kaldıysa, kendini güncelleyemiyorsa, şüphelenmenin zamanı gelmiş demektir.

3. PC'niz çok yavaşladı: PC'niz zaman içerisinde birçok nedenden dolayı yavaşlayabilir. Donanımlarınız düzgün çalışıyorsa, Windows'unuzun bakımını yaptıysanız ve programlardan biri belleğinizi tüketmiyorsa, bu zararlı enfeksiyonunun işareti olabilir. Zararlılar arka planda PC'nizi yavaşlatan işlemler çalıştırabiliyorlar.





4. Dosyalarınız kayboluyor: Fidye yazılımları son yıllarda ciddi artış gösterdi. Bu tür saldırıda dosyalarınız şifrelenerek erişilmez hale getiriliyor. Bunun ardından dosyaları açabilmeniz için sizden ödemede bulunmanız isteniyor. Bu ödemeyi yapsanız bile dosyalarınızı kurtarmanız garantili değil.

Bazı tür zararlılar ise belirli dosyaları bozabilir. Bunu muhtemelen sadece dosyayı açmaya çalıştığınızda fark ediyorsunuz.

Fidye yazılımlarına karşı korunmanın en iyi yolu, dosyalarınızı düzenli olarak yedeklemekten geçiyor.

5. İnternete bağlanırken sorun yaşıyorsunuz: İnternet bağlantınız kötü ise bu muhtemelen herkesin yaşadığı bağlantı sorunlarından bir tanesi. Ancak bağlantınız aniden koptuysa ve bu sırada PC'niz garip davranmaya başladıysa, PC'nize virüs bulaşmış olabilir.

Bazı zararlılar ağ ayarlarınızı değiştirerek bağlantınızla araya bir proxy sunucusu yerleştirebiliyor. Bunun amacı, zararlıyı silecek araçları indirmenizi engellemek. Bu tür bir saldırıdan kurtulmanın en iyi yolu, Malwarebytes gibi bir zararlı kaldırma aracını bir başka PC'de indirip, USB ile virüs bulaşan PC'ye taşımak.

6. Programlar sürekli çakılıyor: Programlar, zararlılarla hiç ilgisi olmayan birçok nedenden dolayı kilitlenebilir. Sorun giderme yöntemlerini denemenize rağmen hiçbir şey değişmiyorsa, sorun bir zararlıdan kaynaklanıyor olabilir. Sıkça mavi ekran (BSOD) hatası alıyorsanız, aldığınız hata kodunu internette araştırın. Mavi ekranlar genellikle donanım sorunlarından ve problemli sürücülerden kaynaklansa da, virüslerden de kaynaklanabilir.

7. Yeni programlar oluşuyor: Yüklü programlara bakarken yüklediğinizi hatırlayamadığınız programlara rastlıyorsanız, bu virüslerin işaretçisi olabilir. Ancak bunların gerçek programlar olma ihtimali de var. Antivirüsünüz herhangi bir uyarı vermediyse, tarama işlemini kendiniz yapmayı deneyin.

8. Windows araçlarına ulaşamıyorsunuz: Bilgisayarımız kontrolden çıktığında Ctrl + Alt + Del tuşları yardımımıza çoğu zaman yetişir. Ancak bu klavye kısayolu hiçbir şey yapmıyorsa, görev çubuğuna sağ tıklayıp Görev Yöneticisi'ni açmaya çalıştığınızda da hiçbir şey olmuyorsa, dahası komut satırını da açamıyorsanız, tüm bunların sorumlusu bir zararlı olabilir.



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