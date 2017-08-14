Bilgisayarın denetimini ele geçirebilen molekül

Açık kaynak kodlu gen dizilimi yazılımları sentetik bir DNA dizisinde kodlanmış kötü kaynaklı yazılımlar tarafından aldatıldı ve bilgisayarı hacklemek için ilk defa molekül kullanıldı.

Araştırmanın öncülüğünü yapan Tadayoshi Kohno, "DNA zincirinin tabanlarına kodlanmış, zararlı bilgisayar kodları içeren sentetik bir DNA zinciri yarattık" dedi.

Sıradan bir tüketici sınıfı masaüstü bilgisayarın Windows işletim sistemine molekülleri bulaştırdıklarında, bilgisayarın denetimi moleküle geçti.

Araştırmanın amacının genellikle DNA dizilimi için kullanılan, pratik ve hazırda bulunan yazılımların güvenliğini arttırmak olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, DNA dizilimini herhangi bir saldırı gerçekleşmeden önce bilgisayarda güvenlik amaçlı kullanıma uygun hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

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