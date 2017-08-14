MENÜ
Kobi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Kobi>Bilgisayarın denetimini ele geçirebilen molekül

Bilgisayarın denetimini ele geçirebilen molekül

Hürriyet Haber
14 Ağustos 2017 - 11:33Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 12:12

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, yazılım virüsüyle bulaşan bir DNA, bilgisayarın denetimini ele geçirmek için başarılı bir şekilde kullanıldı.

Açık kaynak kodlu gen dizilimi yazılımları sentetik bir DNA dizisinde kodlanmış kötü kaynaklı yazılımlar tarafından aldatıldı ve bilgisayarı hacklemek için ilk defa molekül kullanıldı.

Araştırmanın öncülüğünü yapan Tadayoshi Kohno, "DNA zincirinin tabanlarına kodlanmış, zararlı bilgisayar kodları içeren sentetik bir DNA zinciri yarattık" dedi.

Sıradan bir tüketici sınıfı masaüstü bilgisayarın Windows işletim sistemine molekülleri bulaştırdıklarında, bilgisayarın denetimi moleküle geçti.

Araştırmanın amacının genellikle DNA dizilimi için kullanılan, pratik ve hazırda bulunan yazılımların güvenliğini arttırmak olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, DNA dizilimini herhangi bir saldırı gerçekleşmeden önce bilgisayarda güvenlik amaçlı kullanıma uygun hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

 Bilgisayarın denetimini ele geçirebilen molekül tarafından hazırlanmıştır.

Etiketler: teknoloji , molekül , bilgisayar , virüs , dna , gen , ontrava , kobi haberleri , kobihaberleri
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri